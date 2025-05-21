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台灣研究世界大會首日 廖俊智：盼拓展跨國合作

中央社／ 台北21日電
第5屆台灣研究世界大會21日於中央研究院登場，中研院長廖俊智（圖）開幕致詞表示，這次為期3天的會議。中研院提供／中央社
第5屆台灣研究世界大會21日於中央研究院登場，中研院長廖俊智（圖）開幕致詞表示，這次為期3天的會議。中研院提供／中央社

中研院表示，第5屆台灣研究世界大會今天在中研院登場，規模是歷屆之最。中研院長廖俊智期盼藉此拓展台灣研究的跨國合作網絡，提升全球能見度與學術深度。

第5屆台灣研究世界大會（World Congress of Taiwan Studies, WCTS）今天盛大登場，地點在中央研究院。

中研院發布新聞稿表示，這場3年一度的國際學術盛會，本屆規模為歷屆之最，自21日至23日的會議，規劃多場新書座談會、專題座談、圓桌論壇，總計155個場次、發表超過400篇論文，議題範圍廣泛，涵蓋文學、藝術、歷史、宗教、經濟、社會、政治與法律，以及考古、語言和原住民族等。

中研院長廖俊智開幕致詞表示，這次為期3天的會議，共有來自全球30個國家、逾750位學者參與，顯示在面對全球局勢的急遽變動下，台灣研究在國際學術界的重要性日益提升，展現台灣研究的豐沛活力。

廖俊智指出，此次國際學者難得齊聚一堂，透過跨領域的學術對話，深入探討變動世局中台灣與世界的關聯，並期盼藉此拓展台灣研究的跨國合作網絡，提升全球能見度與學術深度；特別感謝國立台灣師範大學共同主辦，以及國內許多學術機構和政府單位的支持。

中研院表示，今天活動以2場主題演講揭幕。中研院士李壬癸以「台灣南島語言的歧異與南島民族的起源地」為題，指出台灣的南島語言具高度多樣性，顯示南島民族極可能從台灣出發，向外遷徙至太平洋與印度洋諸島，考古學與遺傳學證據亦支持此一觀點。

中研院士吳玉山則以「台灣：在地緣政治與重商主義的世界中奮進」為題，指出全球正從自由主義秩序轉向地緣政治與重商主義競爭，台灣身處美中角力的核心位置，唯有在堅守自由民主原則的同時，冷靜應對變局、審視國家戰略，才能在變動的環境中穩健前行。

中研院表示，台灣研究世界大會2012年開辦首屆會議，過去10多年已建立「台灣、世界輪流舉行」的傳統，參與人數由百餘名學者逐年增加，規模逐漸擴大，至今已成為台灣研究領域最具影響力的學術盛會。

中研院指出，第6屆台灣研究世界大會預定於2028年由美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）承辦，該校川流台灣講座教授廖炳惠此次也特別從美國來台，將於閉幕式擔任致詞嘉賓。

展望未來，中研院表示，台灣研究世界大會將持續致力建置指標性的國際學術交流平台，深化全球對台灣的理解與關注，將台灣研究推向全世界。

廖俊智 中研院

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