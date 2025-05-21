「讓台灣幫忙」駐加代表攜手友邦投書 強調可為大流行協定做貢獻

駐加拿大代表曾厚仁與友邦聖克里斯多福及尼維斯駐加高級專員貝瑞吉共同投書加國主流媒體，現在是讓台灣幫忙的時候了，強調台灣可為世界衛生組織（WHO）達成的大流行協定做出重大貢獻。

正在日內瓦召開的第78屆世界衛生大會（WHA），20日針對因應大流行達成全球協議。

同日，曾厚仁與友邦聖克里斯多福及尼維斯（Federation of Saint Christopher and Nevis）駐加高專貝瑞吉（Samuel Alharjai Berridge）首度共同投書加國政治新聞媒體「全國新聞瞭望」（NationalNewswatch），暢談「『台灣模式』的秘密」，「現在是讓台灣幫忙的時候了」。

在大英國協內，高級專員指成員國間互派的最高外交使節，職能等同大使。

他們的專文指出，世界各地對下一次未知病毒的威脅前景感到不安，許多人都在問：「我們真的為下次大流行做了更好的準備嗎？」

文章表示，台灣汲取2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情慘痛教訓，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中屹立不倒；面臨下次全球衛生挑戰時，全世界也可以從台灣應對疫情已獲證實的優勢中受益。

曾厚仁和貝瑞吉提到，「台灣模式」的秘密在於SARS爆發後制度化地建立了一系列早期部署措施，台灣衛生當局確認病毒來自中國後，立即採取的迅速果斷行動。

投書寫道，台灣發現並分析中國出現異常流行病學模式的跡象後，及時向WHO提供重要資訊和警告；但這些警告未獲回應，只因台灣並非WHO成員。若台灣被納入WHO監測系統和機制內，國際社會可做出更迅速有效的反應，數以百萬計生命可能得到更好保護。

而無數途經台灣的外國旅客或住在台灣的人民，也不會因為台灣被排除在國際協調努力之外而處於危險中。

曾厚仁和貝瑞吉指出，台灣正持續與許多民主夥伴共同揭穿有關台灣參與WHO的假消息。長期以來，中國為主張其對台灣代表權，持續錯誤解讀、歪曲聯合國大會第2758號決議和WHA第25.1號決議。這種蓄意阻撓，以犧牲無辜生命為代價，嚴重破壞了全球衛生治理架構的完整性。

事實是，上述決議均未涉及台灣在聯合國或WHO的代表權問題，也未證明將台灣專業知識排除在全球衛生機制之外是合理的。現在該是結束這種誤解，優先考慮全球共有的衛生安全的時候了。

共同投書指出，傳染病不分國界；台灣在疫情防控方面擁有得來不易的經驗和顯著成功，可以為WHO達成的大流行協定做出重大貢獻；「一個更安全的世界是可以實現的，但前提是我們有決心共同行動。現在是讓台灣幫忙的時候了」。