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影／未正名台灣原住民族團體立法院陳情 提四點訴求

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，針對台灣政府、立法院各黨黨團及立委嚴正提出四點訴求。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，針對台灣政府、立法院各黨黨團及立委嚴正提出四點訴求。記者蘇健忠／攝影

全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，針對台灣政府、立法院各黨黨團及立委嚴正提出四點訴求。

未正名台灣原住民族團體指出行政院於5月15日通過《平埔原住民族群身分法草案》，該草案僅針對語言發展與傳統智慧提供最低限度的保障，不僅沒有保障完整納入《原住民族基本法》體系，草案第3條甚至定義「平埔原住民族群」，有別於現行法律定義之「原住民族」，創造制度分化空間，企圖矮化尚未正名南島語系原住民族的民族權利，嚴重違背族群平等與轉型正義原則。平埔原住民族群身分法草案第23條雖規定政府應於本法施行後三年內制定或修正相關法律，保障「平埔原住民族群」的權利。卻未說明若三年內無法修法或立法，後續該如何確保權利保障。

全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，反對另立「平埔族群」或「平埔原住民族群」權利體系，呼籲內政委員會進行修正或擱置該草案。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，反對另立「平埔族群」或「平埔原住民族群」權利體系，呼籲內政委員會進行修正或擱置該草案。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，並提出四點訴求。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，並提出四點訴求。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，先舉行傳統信仰儀式將米酒灑在地上，祈求記者會順利進行。記者蘇健忠／攝影
全台40多個族群團體（涵蓋9個未正名原住民族群）下午齊聚立法院群賢樓前高喊「反矮化，要原權」，先舉行傳統信仰儀式將米酒灑在地上，祈求記者會順利進行。記者蘇健忠／攝影

法律 族群 原住民族

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