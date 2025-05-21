醫學會理事長涉性騷仍率隊出國 立委批：臉丟到國外

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷6位女醫師，卻仍任職婦產科醫學會理事長。案發後他請假2個月，4月對學會內部發文， 稱已經痊癒，且將帶隊赴日本交流。立委徐巧芯說，衛福部長邱泰源曾要求學會盡快改選，卻到現在都沒下文，涉嫌性騷的醫師還大肆發布對學會會員信，導致女醫師會員閱後心理不適，對於帶隊赴日本交流一事，「根本是丟臉丟到國外。」

徐巧芯表示，身為學會理事長，陳思原需要參與許多活動，受害女會員與他見面時，還會遇到他來敬酒，讓她們感到不公。學會理事長改選一事，立法院從一月追到五月，不該一點進度都沒有，學會推稱九月就要改選。當事人還在公開信中，聲稱作為理事長，要「維護婦女權益」，這看了難道不會讓女醫師感到不適？

「陳思原向醫學會請病假2個月，是否是迴避立法院監督和新聞熱度，昭然若揭。」徐巧芯表示，陳思原被醫院調查性騷成立，且消息登上媒體版面，還到國外去做學術交流，國外醫師也會看新聞，不難發現台灣婦產科醫學會，「居然派性騷犯來跟我們交流」，別人是家醜遮掩都來不及，現在陳還率團交流，簡直丟臉丟到國外，且隨團30位多位成員，難道不會擔心陷入騷擾疑慮？

衛福部次長林靜儀也是婦產科醫學會會員。她表示，這是全台矚目醫學倫理案件，自己不斷提醒婦產科醫學會盡快改選，但現行法規並未賦予衛福部要求醫學會改選的法源依據，現行法源可請醫師懲戒委員會懲戒違法醫師，但這是由醫師懲戒委員會，而非由醫學會處理，「醫學倫理案件，不只是特定醫學會、個人，整個醫療界都應重視。」