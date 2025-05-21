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蔡英文結束訪歐返台 最後一站與英國智庫 RUSI 交換意見

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
前總統蔡英文出訪歐洲多國，包括立陶宛、丹麥、英國，21日已經結束行程返回台灣。蔡英文辦公室／提供
前總統蔡英文出訪歐洲多國，包括立陶宛、丹麥、英國，21日已經結束行程返回台灣。蔡英文辦公室／提供

前總統蔡英文9日出訪歐洲多國，包括立陶宛、丹麥、英國，收穫頗豐，21日她在社群表示，自己已經結束行程返回台灣。蔡英文說，這幾年世界確實比較認識台灣，各行各業的海外台灣人，也都找到自己的一片天地，「讓世界看見台灣」繼續靠大家努力。此行最後一站，她與英國「王家三軍聯合國防研究院」（RUSI）專家學者座談，針對近期國際情勢交換意見。

蔡英文表示，她已經結束這一趟訪問歐洲的行程，返回台灣。從立陶宛、丹麥再到英國，團隊把台灣人的聲音帶到歐洲，展現台灣民主、自由的價值，也把屬於台灣的觀點與世界分享，承諾守護區域和平與穩定的決心。

蔡英文提到，在英國的時候，單口相聲喜劇演員黃冠文跟她說，黃冠文在演出時的自我介紹，都會堅持跟觀眾說「我來自台灣」（I am from Taiwan）。

她觀察到，這幾年，因為大家的共同努力，世界確實比較認識台灣，也都知道台灣在哪裡。在各行各業，海外的台灣人都找到自己的一片天地，以後讓世界看見台灣，還要繼續靠大家的努力了。

蔡英文指出，國家是大家的，未來的台灣，挑戰還是很多，雖然處境困難，但是台灣人夠勇敢、夠聰明，在越困難的環境，越能凝聚力量往前走，「我們一起加油！」

本次出訪行程最後一站，蔡英文前往英國「王家三軍聯合國防研究院」與各領域專家學者進行座談。會中針對近期國際情勢、地緣關係、新型態威脅及安全等議題充分交換意見。與會均期待未來有更多交流機會，助益對相關議題更進一步的掌握與對應。

前總統蔡英文出訪歐洲最後一站，與英國「王家三軍聯合國防研究院」（RUSI）專家學者座談，針對近期國際情勢交換意見。蔡英文辦公室／提供
前總統蔡英文出訪歐洲最後一站，與英國「王家三軍聯合國防研究院」（RUSI）專家學者座談，針對近期國際情勢交換意見。蔡英文辦公室／提供

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