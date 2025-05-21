教部政次葉丙成涉性平案洩密 教育部：送性平會調查

教育部政務次長葉丙成日前涉及洩漏性平案學生身分，民進黨7名女性立委今共同譴責教育部與葉丙成，要求依規定將葉丙成送性平會調查。教育部今天表示，會依法送交教育部性平會審議，確保程序公正與結果公信。葉丙成尚未對此回應。

教育部回應，針對國立台灣大學校園性平事件及葉丙成於社群平台發表言論案件，教育部均依性別平等教育法規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果公信力。

該事件起因於今年4月21日，葉丙成於社群媒體發文，表述其正關心一起大學性平案件，但文中截圖涉及洩漏事件學生的個人資訊，事後即便葉已修改內文、隱藏部分截圖資訊，但仍引發受害學生質疑。

今天民進黨籍教育文化委員會立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7人，要求移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。

數個教育團體被問及此事，多表示過去未聽聞過教育部次長被送交性平會，葉應是史上第一人。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，根據校園性別事件防治準則第24條第2項，處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件相關人員，皆有保密義務，違者應依法處罰，葉丙成的行為，已明確違反規定。

黃湘仙表示，葉丙成至今仍未受到任何懲處，仍以次長身分出席活動，享有媒體關注與政策影響力，對受害者而言無異是二次傷害，但錯誤就是錯誤，不應該享有特權，教育部必須依法究責，才能重建社會對教育行政的信任，否則憑什麼要求基層教師守法？葉丙成身為次長，更應恪守性平案件中的法律與保密原則，職位高不應成為責任豁免的避風港。