快訊

沒有最高只有更高 外食費為何連飆3年漲不停？

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

聽新聞
0:00 / 0:00

教部政次葉丙成涉性平案洩密 教育部：送性平會調查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天表示，針對葉丙成於社群平台發表言論案件，會依法送交教育部性平會調查，確保程序公正與結果公信。記者郭韋綺／攝影
教育部今天表示，針對葉丙成於社群平台發表言論案件，會依法送交教育部性平會調查，確保程序公正與結果公信。記者郭韋綺／攝影

教育部政務次長葉丙成日前涉及洩漏性平案學生身分，民進黨7名女性立委今共同譴責教育部與葉丙成，要求依規定將葉丙成送性平會調查。教育部今天表示，會依法送交教育部性平會審議，確保程序公正與結果公信。葉丙成尚未對此回應。

教育部回應，針對國立台灣大學校園性平事件及葉丙成於社群平台發表言論案件，教育部均依性別平等教育法規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果公信力。

該事件起因於今年4月21日，葉丙成於社群媒體發文，表述其正關心一起大學性平案件，但文中截圖涉及洩漏事件學生的個人資訊，事後即便葉已修改內文、隱藏部分截圖資訊，但仍引發受害學生質疑。

今天民進黨籍教育文化委員會立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7人，要求移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。

數個教育團體被問及此事，多表示過去未聽聞過教育部次長被送交性平會，葉應是史上第一人。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，根據校園性別事件防治準則第24條第2項，處理校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件相關人員，皆有保密義務，違者應依法處罰，葉丙成的行為，已明確違反規定。

黃湘仙表示，葉丙成至今仍未受到任何懲處，仍以次長身分出席活動，享有媒體關注與政策影響力，對受害者而言無異是二次傷害，但錯誤就是錯誤，不應該享有特權，教育部必須依法究責，才能重建社會對教育行政的信任，否則憑什麼要求基層教師守法？葉丙成身為次長，更應恪守性平案件中的法律與保密原則，職位高不應成為責任豁免的避風港。

葉丙成 教育部

延伸閱讀

台灣進入非核家園 核安會：高放選址條例今年推出

性平事件爭議未解 葉丙成中央大學演講挨批「作秀網紅」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

大專校院學雜費調幅0.7％ 私大嘆「1個便當價」意義不大

相關新聞

教部政次葉丙成涉性平案洩密 教育部：送性平會調查

教育部政務次長葉丙成日前涉及洩漏性平案學生身分，民進黨7名女性立委今共同譴責教育部與葉丙成，要求依規定將葉丙成送性平會調...

性平事件爭議未解 葉丙成中央大學演講挨批「作秀網紅」

台灣大學先前疑似發生性平事件，教育部次長葉丙成也在個人社群媒體上發布多張相關對話的擷圖。此舉引發被害人怒斥，認為葉丙成洩漏了自己的隱私。

醫學會理事長涉性騷仍率隊出國 立委批：臉丟到國外

台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷6位女醫師，卻仍任職婦產科醫學會理事長。案發後他請假2個月，4月對學會內部發文， 稱已...

婦產醫性侵不該任職 台大院長:不管法律不如找俠客來砍頭

台大醫院婦產部陸續傳出性平事件，前主任陳思原涉性騷，前住院醫師黃信穎涉性侵。立委陳昭姿質疑，在陳思原性騷事件被揭露時，就...

5年內無狼醫判刑前懲戒 林淑芬批衛福部「狼醫幫凶」

狼醫事件連環爆，台大醫院婦產部前主任陳思原涉性騷離職，前住院醫師黃信穎性侵女病患，仍持續執業長達三年半。衛福部次長林靜儀...

藥師公會快閃送邱泰源「龍袍」 諷昏庸專制 讓藥權沉淪

抗議衛福部3月18日發布「藥事法」解釋令，藥師公會全聯會繼4月22日在衛福部門口及5月4日至凱道抗議、5月12日到地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。