婦產醫性侵不該任職 台大院長:不管法律不如找俠客來砍頭

台大醫院婦產部陸續傳出性平事件，前主任陳思原涉性騷，前住院醫師黃信穎涉性侵。立委陳昭姿質疑，在陳思原性騷事件被揭露時，就已提醒台大醫院通報衛生局，質疑台大醫院及衛福部未積極處置，且婦產科醫師要檢查女性最私密部位，「涉犯性騷案還能任職？」台大醫院院長吳明賢表態，「絕對不可以。」

立法院社福及衛環委員會多名委員關切台大醫院性侵案。黃信穎涉性騷案件後，台大醫院循現行法規通報社會局，但未主動通報衛生局。陳昭姿表示，醫療體系內部權勢不對等，受害者長期無法申訴，通報制度上又有漏洞，導致涉犯性平事件醫師，有人自請離職草草了結，有人改名、跨院任職，「未來可否不等判刑，就啟動醫師懲戒、限制執業？」

本身也是婦產科醫師的衛福部次長林靜儀說，病人來到醫師面前，因為患有疾病需要處置，醫療人員應該採取最高標準，依醫師法第25條，不必等到判決出爐就可以違法醫療倫理，移付懲戒，「法律是最後道德標準」，衛福部知悉案件第一時間，已請台北市政府衛生局啟動懲戒委員會。

台大醫院包括公職人員、院聘人員及外包人員，共管理一萬一千名員工。吳明賢後續向媒體補充，即使擔任院長，自己也無法任意決定一位住院醫師的去留，一切決定都必須依性平委員會決議，當初已馬上針對該住院醫師記過，且採取「形同停職」作法，該醫師無法自行看診，執行醫療業務需有旁人陪同，也要有老師督導。

「若不須管法律，就像回到古代，不如找一位俠客把性侵病患者砍頭。」吳明賢說，院長沒有權力任意解聘一位醫師，這不是保護加害人，而是任何事情都必須有法律依據，而法律在如何嚴格，總會有違法個案出現，婦產部沒有保護好病人，也沒把學生教好，內部必須好好檢討，院層級則必須亡羊補牢，希望案件未來別再發生。

吳明賢說，台大醫院不是沒有作為，當時被害人因急性創傷後症候群，無法親自到醫院說明，院方透過通聯等方式，並找來案發當天值班急診護理師，釐清案情後作出處分，未來若出現性平案件，台大醫院也會主動通報北市衛生局，並移送醫師公會舉行懲戒委員會。