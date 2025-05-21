5年內無狼醫判刑前懲戒 林淑芬批衛福部「狼醫幫凶」

狼醫事件連環爆，台大醫院婦產部前主任陳思原涉性騷離職，前住院醫師黃信穎性侵女病患，仍持續執業長達三年半。衛福部次長林靜儀說，近5年內涉及性別事件，以醫師法懲戒、廢止執照者共5案，都是判決出爐後才懲戒。立委林淑芬痛批，衛福部行政怠惰，不整合狼醫平台公布姓名，還地方衛生局導致上行下效，判決後才交付懲戒，根本是「狼醫幫凶」。

林淑芬今天在立法院社福及衛環委員會，針對台大醫院性平事件質詢。她表示，從衛福部數據可見，醫師涉犯性平事件，都是等到判刑確定才願意交付懲戒，凸顯醫界「醫醫相護、鄉愿包庇」氛圍，用對低標準對待醫師，且無獨有偶，精神科醫師孔繁錦，在診間性侵病患，遭人檢舉後，持續任職多年才被吊銷執照，期間還把診所改名繼續執業。

「除刑事責任外，醫師涉性平事件，也有行政責任、懲戒責任、倫理責任，不一定都要等司法調查。」林淑芬表示，醫師利用職務性侵，以踩到法律界線，衛福部承諾建置狼醫平台，卻推拖沒有法源依據，遲遲沒有下文，但法條擺在眼前，兒少法規定，猥褻兒少者可公布加害人姓名，且狼師、教保員有終身不得任用要求，但日前一名紀姓醫師，猥褻女童卻未吊銷執照，持續任職。

林淑芬說，各國都設有狼醫查詢平台，包括醫師執業背景，有無紀律處分、法律處分等紀錄，都會顯示，這對減輕民眾對特定科別不信任與擔憂，有正面幫助，且對於認真行醫的醫師，也樂意讓違法醫師被揭露，藉此「驅逐劣幣」，衛福部應作為而不作為，正是行政怠惰，性暴力零容忍，衛福部與醫界都不該視而不見，「護短體制就是惡行的溫床。」

林靜儀承認，醫界內部處理過於保守，衛福部將在1個月內發文提醒醫療機構與地方政府衛生局，不必拘泥判決出爐才可移送懲戒，7月份台北市政府衛生局，將針對台大醫院3位涉案醫師舉行懲戒委員會，呼籲委員能提出有效作為；狼醫平台部分，也會整合各職類、不同面向違法資料等，盡快公布內容。