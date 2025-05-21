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藥師公會快閃送邱泰源「龍袍」 諷昏庸專制 讓藥權沉淪

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藥師公會全國聯合會今天上午再度走上街頭，到衛福部「送龍袍」抗議。記者廖靜清／攝影
藥師公會全國聯合會今天上午再度走上街頭，到衛福部「送龍袍」抗議。記者廖靜清／攝影

抗議衛福部3月18日發布「藥事法」解釋令，藥師公會全聯會繼4月22日在衛福部門口及5月4日至凱道抗議、5月12日到地檢署提告後，今天再度走上街頭，到衛福部「送龍袍」抗議。藥師公會全國聯合會理事長黃金舜指出，衛福部長邱泰源形同皇帝，罔顧專業、擅自更動法令，使原本應保障全民健康的制度，反而成為潛藏風險的根源。

衛福部3月18日發布「藥事法」解釋令，開放具中藥或生藥相關背景只要修滿35學分，並完成一年以上實務歷練者，可依法經營中藥販賣業。這項「衛部中字第1141860113號解釋令」引發藥師強烈反彈，認為不僅延長「藥事法」第103條第2項原定的日落條款，也危害國人用藥安全。

藥師公會於衛福部前發起快閃抗議，「送龍袍」主要是諷刺邱泰源擅改法令、踐踏法治。黃金舜說，318解釋令開放非醫藥合格專業人員經營中藥販賣業，「這根本是讓非專業人員從事人民健康事業！」他強調，中藥與西藥同樣屬於專業藥品，必須由具備專業訓練的藥師管理；解釋令違背藥事法本意，置人民健康安全於無物，踐踏藥師專業。

根據現行法規及統計資料顯示，具備中藥專業知識的藥事人力充足且穩定成長，全台聘有中藥專業藥師的販售業已增至1417家，證明無需以政策倒退作為解方。

黃金舜疾呼，守護用藥安全不能退讓，如果衛福部再不釋出善意、溝通討論，將繼續抗爭到底，「我們要比氣長，看是部長先下台，還是藥師先倒下。」

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，中藥行並不是凋零，而是轉型，102年至112年，有請藥師或藥劑生的中藥行，10間增加了368家，中醫診所也增加了646家，藥局兼營中藥更增加了1792家。他強調，衛福部不應再用「中藥行凋零」這個理由來大開後門，中藥行凋零並不代表中藥產業沒落。

藥師公會全聯會表達嚴正抗議，希望衛福部撤回318違法解釋令，藥品安全攸關劑量正確、藥材辨識與合理配伍，容不得非專業操作的空間。未即時修正落日條款，將形同默許未經專業訓練者進入藥品市場，讓錯誤用藥風險直達民眾手中，後果不堪設想。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，解釋令並非特權開放，而是讓「中藥回歸專業、制度走向現代」，中央主管機關一定依法行政，也尊重各單位表達意見的權利。他說，2年多來，與中醫、中藥、藥師、消基會等代表多次溝通討論，才頒布「衛部中字第1141860113號解釋令」，其主軸在於專業分工。

蘇奕彰說，中藥材必須在一定的場域販售，相關人員要有採製及炮製的專業知識；而中藥房從進貨來源就會仔細把關、正確存放、謹慎用藥。考慮場域問題及專業分工架構，才頒布了318解釋令，新的解釋令也不涉及藥師的調劑權問題，並非削弱藥師的專業。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜怒批，衛福部部長邱泰源形同皇帝，罔顧專業、擅自更動法令。記者廖靜清／攝影
藥師公會全國聯合會理事長黃金舜怒批，衛福部部長邱泰源形同皇帝，罔顧專業、擅自更動法令。記者廖靜清／攝影

邱泰源 衛福部 中醫 中藥

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