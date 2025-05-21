受害人呼籲修正刑法八十條 未成年性侵追訴期自成年起算
立委范雲與受害人上午舉行記者會，陪同兩位被害人出面控訴自身童年遭性侵之經歷，並與「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、人本教育基金會、勵馨基金會、司改會共同呼籲修正刑法八十條，未成年性侵追訴期應自成年起算。
立委范雲表示接到這個陳情案非常沉痛，一個家族中，竟有三位女性分別於5歲、11歲、12歲受堂哥性侵猥褻，卻受限於追訴期已過而無法提告，但行為人卻順利擔任警察超過30年，退休後甚至可以領國家退休俸。范雲表示根據澳洲研究，童年遭性侵者平均需要23.6年才能第一次說出受害經歷。而衛福部亦統計，我國2022年六歲以下兒童性侵害案件有高達九成加害人為熟識親友，讓受害孩童更難出口求助，當事人吳小姐和堂姊們正是面臨此種困境。
范雲指出，若本案事發當天，刑法80條已修法通過，或此刻已通過修法及釋憲案，吳小姐的案件追訴期，還可以到明年三月。然因憲法法庭停擺，釋憲案雖已被受理，卻無法進入實質審查。范雲呼籲國民黨，不要再阻擋大法官提名，盡快讓憲法法庭正常運作、審理案件，才能還給被害人正義。記者會現場，由受害當事人吳小姐及同樣受害的堂姐現身說法，期盼以自身經歷，倡議刑法80條的修正。
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