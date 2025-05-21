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受邀劍橋座談 夏立言化身「夏教授」分享兩岸觀點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言受邀至英國劍橋大學國王學院，與師生交流。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言受邀至英國劍橋大學國王學院，與師生交流。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言受邀至英國劍橋大學國王學院，與師生交流。夏立言表示，國際情勢的詭譎多變、兩岸關係的持續惡化與國內政治的對立升高，不論在外交政策、兩岸關係與國內治理，國民黨皆主張需以「對話」代替「對抗」。

夏立言化身「夏教授」，向數十位劍橋學子分享擔任外交官及政務官近四十年所見所聞，同時分析當今兩岸及國際情勢、回應學生提問，現場討論氣氛熱絡。

夏立言表示，作為負責任的政黨，國民黨主張在「親美、友日、和陸」的中道理性路線上，務實地處理台灣的對外關係與兩岸關係。黨主席朱立倫自上任以來不斷主張的「2D戰略」，認為台灣不僅應著重加強「國防」(Defense)，更應重啟兩岸「對話」(Dialogue)管道，以此維持兩岸和平現狀、穩定印太區域情勢。

夏立言 國民黨 劍橋

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