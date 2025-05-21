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鏡民調／過半民眾贊成修法換照重啟核電 31.8%不贊成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
鏡新聞民調指出，過半民眾贊成修法換照重啟核電，僅三成不贊成，圖為日前已停機的核三廠。圖／聯合報系資料照片
鏡新聞民調指出，過半民眾贊成修法換照重啟核電，僅三成不贊成，圖為日前已停機的核三廠。圖／聯合報系資料照片

台灣已進入核電歸零時代，立法院會日前三讀修正「核子反應器設施管制法第6條」，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者最長為20年。鏡新聞今天公布最新民調指出，55.0%民眾贊成修法換照重啟核電，31.8%不贊成。

民調細項顯示，過半數55.0%民眾表示贊成本次修法換照重啟核電（29.3%非常贊成、25.7%還算贊成），31.8%民眾不贊成（13.5%不太贊成、18.3%非常不贊成），13.2%未表態。

對於政府提出核能安全、社會共識、核廢料有地方放這三個延長核電廠期限的前提，68.0%民眾表示贊成（25.5%非常贊成、42.5%還算贊成），21.2%民眾不贊成（8.6%不太贊成、12.6%非常不贊成），10.8%未表態。

該次調查由鏡新聞規畫，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。5月18、19日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本市話536人、手機541人，共1077份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。

民調 核電

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