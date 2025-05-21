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阿爆將出席史瓦帝尼音樂祭 台灣團體首登非洲大舞台

中央社／ 台北21日電

金曲原民歌手阿爆（阿仍仍）5月31日將登上台灣友邦史瓦帝尼音樂祭，這項活動獲得文化部光點計畫大力支持以及台史民間企業贊助，是台灣表演團體第一次登上非洲大型國際音樂祭舞台，意義非凡。

史瓦帝尼大使館發布新聞稿，排灣族歌手阿爆（阿仍仍）以「母親的舌頭 kinakaian」專輯，榮獲第31屆金曲獎最佳年度專輯，深受主流年輕市場歡迎。阿爆繼2024年7月站上巴黎文化奧運舞台後，今年在駐史國大使館及旅史台商會合力推動促成下再受邀出席大型國際音樂祭「灌木之火」（MTN Bushfire），阿爆將於5月31日登上主舞台。

此外，6月1日剛獲金曲獎提名的青年歌手曾妮等人也將登上音樂祭青年夢想舞台（Bring Your FireZone）演出，近距離鼓勵青年聽眾勇敢追夢。

新聞稿指出，史瓦帝尼是台灣在非洲最堅實的邦交夥伴，這次灌木之火音樂祭主辦單位主動接洽駐史大使館，在大使館推薦多個團體中，主辦單位點名要找阿爆及充滿台灣味的表演團體。

經過旅史僑務委員暨台商會副會長劉書凱大力奔走推動，及駐史國大使梁洪昇協助，獲得文化部光點計畫支持以及台史民間企業贊助，終於促成這次台灣表演團體第一次登上非洲大型音樂祭舞台，推動第一次民間文化交流。

劉書凱表示，旅史僑胞們很期待來自台灣的阿爆團隊站上灌木之火這樣重要的舞台，用他們融合流行搖滾與原住民文化與張力的音樂再讓非洲聽眾見識一下台灣的魅力，也進一步展現台灣人自信、多元與包容的力量。

梁洪昇則說，台灣與史國邦交逾50年，無論在經濟、農業與醫療方面都有深遠的合作關係，除了響應音樂祭主辦單位理念，這是首次在音樂文化上擦出火花，展現台灣文化的力量。

「灌木之火音樂節」為非洲年度最為盛大之音樂文化活動之一，類似台灣「大港開唱」，自2007年創始以來成長快速，每年於5月底6月初舉辦，以特色音樂為主軸，更連結藝術、飲食、文化、娛樂等多樣化活動吸引大量參與人數。

以2024年為例，3天的活動每日吸引逾2萬名來自52個國家觀眾；這次阿爆來史開創台史文化團體第一次互動，是文化交流也是台灣的魅力外交。

音樂 非洲 舞台

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