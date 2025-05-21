葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

教育部政務次長葉丙成日前於臉書平台上貼出一段對話截圖，但遭該事件學生指控已洩露其性平事件身份，且多次要求葉丙成刪文未果。葉丙成昨赴中央大學演講，遭學生嗆是「作秀網紅」，民進黨7名女性立委今共同譴責教育部與葉丙成，更要求依規定將葉丙成送性平會。

葉丙成日前在臉書上表示，任教20年期間，曾經歷多起學生早逝事件，因在網路上若發現學生可能有危險徵兆，便會主動提醒相關師長，以期能及早介入協助，並於臉書貼文同步貼出數個line截圖，但遭該事件學生指控，line對話內容已洩露其身份，一個月來多次要求葉丙成刪文，但葉均不理會。

據了解，該事件已於網路上延燒近一個月，該名學生也曾向立委辦公室陳情，上個月，民進黨黨團數名女立委曾赴教育部，要求教育部正視該起性平洩密事件。立委范雲今天在臉書表示，立法院教育文化委員會全體委員對教育部表示譴責，正式要求教育部依據性別平等教育法規定，將該性平案以及葉丙成公開發文一事，移交教育部性平會立案調查，並於一個月內公告調查結果。

范雲也說，教育部對葉丙成在社群平台上的言論，至今仍以「個人行為」視之，是嚴重模糊了作為政府官員和個人身份的界線；又葉丙成身為教育部次長，其公開的言行已非單純個人言論，而是代表教育部立場。

范雲表示，以公開方式介入性平案、直接對個案進行評論，甚至增加當事人身份曝光風險，處理方式極為不當，然而教育部至今仍未做出任何明確調查或懲處，該如何昭示各級學校對性平事件的處理態度。

而葉丙成昨日赴中央大學演講，於開放提問時一名學生詢問葉臉書上性平爭議貼文到底何時要刪除，當時又是如何透過權勢，得到該性平案學生的相關資訊，從四月到現在，沒有任何回應。

過程中葉丙成臉色鐵青，其機要與中大教授出面緩頰，但學生仍無懼色隨後更高舉印有「作秀網紅」標語的春聯。校方則急忙表示，學生提問與今日演講主題無關，演講到此結束，雙方不歡而散。葉丙成尚未對此回應。

針對教育部對近期台大性平事件處置，教育文化委員會民進黨立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7人，要求移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。