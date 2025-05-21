性平事件爭議未解…葉丙成中央大學演講挨批「作秀網紅」 網看1動作：不會屌你

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聯合新聞網／ 綜合報導
教育部次長葉丙成。聯合報系資料照
教育部次長葉丙成。聯合報系資料照

台灣大學先前疑似發生性平事件，教育部次長葉丙成也在個人社群媒體上發布多張相關對話的擷圖。此舉引發被害人怒斥，認為葉丙成洩漏了自己的隱私。此外，被害人也認為葉丙成透過台大的人脈得知自己本該保密的當事人身分，對自己的指導老師進行「關心」，導致老師一個月後閃辭，影響了自己的受教權保障。

葉丙成於上月在threads發文，表示自己任教二十年，遇過多次學生輕生的事件，每次都讓他十分傷感，「每當我看到有學生的網路文章有令人擔心的跡象，我都會轉告跟同學有關的師長」。並表示他在今年的1月6日，將某位同學的文章轉給了他認識的教授前輩。

由於葉丙成的發文公開了性平案件，引發網友質疑，葉丙成也道歉並修改內容，「因為同學剛剛來 Threads 回應，提到他的發文不該被我的截圖引用。這部分我很抱歉，我將訊息中同學的發文截圖隱去」。然而被害者仍相當不滿，「如果葉丙成對我夠關心，就可以知道他根本故意的」、「尤其在他跟老師聯繫對話前，我已經寫了多少文章說，不要對我身邊人施壓關心」。

而葉丙成昨日前往中央大學演講，在提問環節突然有學生質問葉丙成，問他何時要刪文、如何得知受害人信息以及是否有檢視台大的性平申訴機制。

葉丙成聽完學生提問後並未回應，校方工作人員也表示這些問題與講座主題並不相關，匆匆結束了講座。這名學生也在葉丙成離開時高舉「作秀網紅」的標語，而葉丙成閃過了這名學生，並帶有搖頭的動作。

相關影片也在Threads上引發關注，有許多網友留言支持這名學生，「最後那下搖頭的態度我看大概87%不會屌你，這位同學是勇者」、「第二個影片裡，葉丙成一邊搖頭、一邊走下台…到底是誰該搖頭啊」。

而上前質問的學生本人也在下方留言，表示原本說好的30分鐘QA環節被臨時改成線上匿名提問，葉丙成且不斷拖延時間，導致幾乎沒有時間提問，所以自己才直接站起來質問。

由 @isabellathatgirll 發佈
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隱私 被害人 葉丙成 台灣大學 中央大學 Threads

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