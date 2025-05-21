蔡英文出席哥本哈根民主高峰會 深化台歐民主夥伴關係

前總統蔡英文於2025年5月10日至19日赴歐洲訪問，首站先赴立陶宛，隨後赴丹麥出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。訪歐期間蔡前總統透過國際平台發表演說，並會晤歐洲政要及各界友人，有助提升台灣能見度，以及持續深化台歐民主夥伴關係。

蔡英文應邀在立陶宛維爾紐斯大學國際關係及政治研究院（TSPMI）演講，並與立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）對談，彰顯台立女力前瞻領導及民主夥伴共享的和平價值。蔡英文演講表示，台灣與立陶宛都經歷威權壓迫的年代，在當前全球重新平衡貿易關係、威權國家緊密聯合積極擴張的不確定時刻，彼此應更加團結並堅守共同價值，合作因應假訊息的操弄行動、關鍵基礎設施遭破壞等諸多試圖侵蝕民主制度的重大挑戰。

前總統葛寶思凱德對談時則指出，國家的大小並非一切，人民的意志、勇氣與決心才是國家力量的象徵，只要隨時做好充分準備、強化實力，就能扮演促進區域穩定發展的貢獻角色。

此外，蔡英文見證我國駐立陶宛代表處代表政府與立陶宛國防部就人道援烏排雷簽署合作意向書，肯定台立夥伴關係透過前述合作進一步深化。我國政府將提供200萬美元資金，投入立陶宛主導參與烏克蘭「排雷聯盟 」（Demining Capability Coalition）的人道工作，期盼協助烏克蘭踏上安全的重建之路。

蔡英文訪立期間也曾會晤國會首席副議長歐列卡斯（Juozas Olekas）、國會前議長暨現任副議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、外交委員會主席莫圖薩（Remigijus Motuzas）及「祖國聯盟黨—立陶宛基督教民主黨」（TS-LKD）黨主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）等政要，並出席友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）主持的國會跨黨派議員歡迎晚宴。

另蔡英文在經濟暨創新部長沙維克卡斯（Lukas Savickas）及工業家聯合會會長亞努萊維奇亞斯（Vidmantas Janulevičius）陪同下，參訪台立民間公司合作打造的歐洲最大垂直農場。

5月13日下午「哥本哈根民主高峰會」首日壓軸場次，蔡英文以「世界變動秩序中的韌性」（Resilience in a shifting world order）為題發表演說，「民主社群」（Community of Demicracies）秘書長阿頓梅納斯（Mantas Adomėnas）引言以台灣前總統介紹蔡前總統，並強調台灣的和平值得國際社會捍衛；曾任北大西洋公約組織秘書長及丹麥總理的「民主聯盟基金會」（AoD）主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）另對蔡英文以實體出席峰會表示誠摯歡迎。

蔡英文演說表示，新的地緣政治局勢將被現有貿易與安全秩序所面臨的不確定性，與其難以預測性所定義。當前威權主義所帶來的威脅也比以往任何時候都更加嚴峻。民主國家必須團結一致，持續有效地維護各自與集體的安全應對能力，並建立面對挑戰的韌性。蔡英文強調，除了透過堅實的國防與穩定的國內政治環境面對變局外，台灣也以「不將雞蛋放在同一個籃子裡」的策略思維，建立經濟韌性。

蔡英文演說結束後隨即出席AoD暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）歡迎酒會，出席政要來自歐洲各國，專程前來向蔡英文致意。蔡英文在酒會中與丹麥城市鄉村、宗教事務暨北歐合作部長達林（Morten Dahlin）、歐洲議會對中國關係代表團團長安格魯（Engin Eroglu）、丹麥IPAC共同主席洪格（Karsten Hønge）等友人互動晤談。

蔡英文訪問丹麥期間，也在丹麥國會友台小組主席暨前議長柯絲高（Pia Kjærsgaard）陪同下參訪國會，並出席友台小組歡迎午宴，現場包括國會友台小組副主席盧格（Kasper Roug）及國會友台小組秘書長孟斯特（Frederik Bloch Münster）等13位核心友台國會議員出席。蔡英文感謝丹麥國會友人對台灣的長期支持，盼台丹在金融、科技及綠能領域持續加強交流。

台灣、立陶宛及丹麥是共享和平價值的重要夥伴，也都是積極透過創新作為證明小國也可以偉大的典範。外交部將在既有的合作基礎上，持續深化雙邊在經貿、半導體、綠能科技等各領域的交流，並持續拓展合作領域，共同強化民主韌性。