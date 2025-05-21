快訊

聘任爭議／大學法遭挑戰？教評會外設「第四審」引反彈

老翁疑「路怒症」上身釀3死車禍…情緒難冷靜怎辦？醫教2招解套

美中角力下人口悄轉變 日本史上首見中國人「大遷移」

台灣官民接力 世衛場邊論壇吸引國際專家學者交流

中央社／ 日內瓦20日專電

世衛大會開議第2天，全體鼓掌通過「大流行公約」，被排除的台灣則在場邊論壇發光，從數位醫療、智慧科技醫療到全民健康覆蓋等主題，台灣經驗分享引起國際專家學者等聽眾踴躍交流。

利用世界衛生大會（WHA）聚集各國公衛官員、醫界專家的機會，舉辦場邊論壇提升國際認知、促進往來，一向是台灣爭取參與全球公衛多邊機制的重要策略。今天就有3場論壇分別由台灣官方、民間組織與不同國際機構合作舉行。

上午由政府與世界醫師會（WMA）合辦的論壇，聚焦討論健康照護的數位轉型，尤其是運用人工智慧（AI）的潛力和風險，由衛生福利部長邱泰源、世界醫師會會長菲利普（Ashok Philip）開場致詞，前副總統陳建仁、衛福部資訊處長李建璋擔任不同主題引言人。

健保署副署長陳亮妤分享台灣健保資訊雲端化後，減少重複處方的效果，以及健保虛擬卡的功能、預計今年底發布的電子處方平台等數位健康管理作法，還有進入超高齡社會的挑戰及因應。

東京大學醫學院准教授脇嘉代分享日本運用AI訪談糖尿病人、客製化分析生活習慣建議；亞洲電子健康資訊網路（AeHIN）主席邦查（BoonchaiKijsanayotin）則從泰國經驗分享AI判讀給藥可能出錯的風險；衣索比亞公衛專家艾斯納克（MengistuAsnake）分享該國運用AI預測瘧疾爆發等傳染病風險，以及網路基礎建設不足等挑戰。另有來自德國、英國、美國、瑞士等學者專家分享研究觀點。

下午由獲得聯合國經濟社會理事會（ECOSOC）諮詢地位的世台聯合基金會，與總部在美國的全球健康理事會（GHC）共同主辦論壇，邀請歐洲、亞洲、非洲的專家探討各區域「全民健康覆蓋」（GHC）情形。

其中，陳建仁詳細介紹台灣覆蓋率高達99%的全民健保30年實施經驗，特別是財務機制設計，包括歷次為求收支平衡所作調整。法國學者、長期任教文藻外語大學的羅文笙（Vincent Rollet）則分析歐盟的角色，以及歐盟不同成員國的健康覆蓋落差。南亞、非洲健康人權推動專家則坦誠分享這2個地區在戰亂或治理等問題下的公衛難題。

傍晚則由半官方的國際合作發展基金會主辦，合作單位包括國家衛生研究院、台灣民間的醫界聯盟基金會，以及瑞士民間的世界兒童權利組織（Terre deshommes）等，探討如何運用智慧科技提升醫療可近性。

這場論壇由友邦巴拉圭衛生部次長奧特拉多（JoseOrtellado）主講，來自日內瓦大學、國合會和合作單位等專家代表與談；邱泰源、陳建仁也到場參與。

日內瓦 公衛 WHA

延伸閱讀

陳建仁籲朝野團結：勿喪失世界對台灣尊重與合作契機

邱泰源：醫衛貢獻不受中打壓影響 不因美退世衛結束

靠醫衛專業挺進WHA 邱泰源：健保與AI醫療讓全世界看見

新北市重大車禍釀3死12傷 邱泰源越洋要求全力救治孩童

相關新聞

照片看歷史／1957年松機新跑道啟用 可供DC-8起降

1957年5月21日，台北國際航空站（即今松山機場）新建跑道工程全部完竣，當日下午4時半舉行落成典禮，總統府秘書長，五院院長及各部會首長，以及立、監委員，中外貴賓五百餘人應邀觀禮。擴建完成的新跑道，是當時東南亞最堅固，也是最長的新跑道，可負載單輪載重9萬磅，當時世界最大型的飛機如道格拉斯DC-8與波音707等都能在此降落，建造這條長7500呎，寬200呎，並在兩端各延長750呎的混凝土新跑道共用了3萬噸水泥和1000萬立方呎的砂石材料。原有的滑行道與停機坪均已擴充與加強，同時並增建兩條75呎寬的新滑行道與兩個新的停機坪。

賴清德宣布成立主權基金 談關稅戰「朋友難免摩擦」

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時，提到要成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場，協助國內產業在全球的布局，呼籲立法院支持。...

法務部公布打詐成效！一年查獲詐嫌2萬5622人 扣案242.23億

賴政府就職即將滿周年，法務部今天針對打詐、掃黑等當初承諾嚴懲犯罪提出績效報告，針對檢察官偵查詐騙犯罪，台灣高檢署表示自2...

法務部長鄭銘謙赴金門訪視馨生人 盼助他們重建生活

為落實柔性司法與強化對犯罪被害者的關懷，法務部長鄭銘謙昨日赴金門，親自探視犯罪被害人（馨生人）許小妹妹一家，實地了解其復...

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋

HLA．悦青埔第一豪宅 中悦專寵 富豪家族

中悦建設在青埔推出【HLA．悦】，以超過3000坪基地、31層天際、6000萬造園、獨立會館與藝術級造景，卻「只」開出每坪46萬均價，中悦建設以內斂而極致的規格為青埔立下「豪宅該有的價格底氣」，吸引的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。