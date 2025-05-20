「打詐企業國家隊」大隊長常如山等人手持「正義之槌」，擊破詐騙集團意象，象徵全民打詐決心。 圖／李清宇攝影

詐騙集團就像打不死的小強，怎樣都消滅不了？不！去年12月起「打詐企業國家隊」主動攜手警政單位共同打詐，不過短短5個月，就展現亮眼成效，阻止無數家庭免於家破人亡，今天「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮上，公布感人成果。

典禮上，「打詐企業國家隊」大隊長常如山、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉，10大「打詐之星」的林熙蕾及關穎共持正義之槌，擊破詐騙集團意象，象徵全民打詐決心，誓言要逐步把詐團趕出台灣。

根據警政署現場公布最新數據，自113年12月至114年4月投入打詐行動，詐騙「平均案件數」降低20%、「民眾財損」減少40億，共查獲1,413團詐騙集團，逮獲嫌犯11697人。

前國防部長馮世寬也頒發「個人特殊貢獻獎」給常如山，表揚他對打詐的貢獻。 圖／李清宇攝影

典禮現場表揚多家企業在反詐行動中的貢獻，前國防部長馮世寬也頒發「個人特殊貢獻獎」給常如山。

常如山表示，這5個月來打詐成績有目共睹，除了警政署扮演反詐第一線相當重要，也需要更多民間企業的支持，希望能拋磚引玉，吸引更多企業參加，接下來會持續打詐工作，直到把詐騙集團趕出台灣為止。

這場全民打詐行動的起點，來自於愛爾麗集團董事長常如山一句承諾。常如山發現身邊親友頻遭詐騙，決定不再袖手旁觀。

「打詐企業國家隊」大隊長常如山、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉，10大「打詐之星」的林熙蕾及關穎等人，共襄盛舉力挺出席「打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮。 圖／李清宇攝影

他找上警政署長張榮興、號召「台灣隊長」陳傑憲拍攝宣導影片，集結上曜建設、吉田開發、巨鎧精密、百辰創新、偉鉅土地、朝和生醫、北港武德宮、印象廣告等企業，正式啟動「打詐企業國家隊」，希望將企業資源投入社會公益，為全台守下一道安全防線。

警政署長張榮興（圖中）頒發獎表揚打詐績效名列前茅的雲林縣、嘉義市警察局。 圖／李清宇攝影

今天頒獎典禮找來國防部前部長馮世寬、打詐之星大使林熙蕾與關穎，警政署長張榮興、刑事局長周幼偉等人參與，協助打詐的企業主及打詐績效名列前茅的台南市、雲林縣、嘉義市各警察局長蒞臨受獎。

其中雲林縣警察局因查緝成效及財損阻攔金額皆居全台非直轄市之冠，榮獲「打詐績優縣市第一名」；嘉義市警察局則獲得第二名；而台南市警察局榮登六都打詐績效第一，表現亮眼。

林熙蕾頒獎表揚在反詐行動中貢獻傑出的企業。 圖／李清宇攝影

典禮中同步首映「十大打詐之星」公益影片，集結蕭敬騰、王心凌、Lulu黃路梓茵、楊謹華、吳克群、陳美鳳等十位知名藝人，共同呼籲民眾提高防詐意識。

林熙蕾分享，身旁很多精明的朋友、唸過書的，長輩、晚輩、平輩都被詐騙過，都是不小的金額，強調「詐騙跟是否受過教育跟年紀是沒有關係的」。

關穎頒獎表揚企業在反詐行動中的貢獻。 圖／李清宇攝影

關穎透露，熟悉的髮型師近來也聽信認識客人的建議加入投資，結果被騙了高達7位數，她也常收到陌生電話、信件，或是朋友帳號被盜要來借款，呼籲「請相信自己的直覺跟判讀，不要借錢、不要提供個資」。

「打詐企業國家隊」成績斐然，在平均財損方面，去年8至12月平均每月遭詐金額高達125.8億元，但從去年12月開始強力宣傳打詐概念至今年4月，平均每月財損剩85.6億，大幅下降40億，可說是「斷崖式」降低。

另從民眾平均每月財損數據來看，去年8月財損高達138.3億元，9至12月則都在120億元左右，今年1月開始明顯下降減少至95.5億，2月60.8億、3月70.9億、4月76.5億，與去年8月的高峰相比，每月財損已是腰斬，不論案件數、總財損，都在下滑當中。

「打詐企業國家隊」打詐5個月成果太驚人：守住台灣人40億財產、詐欺案件減少20%！ 圖／李清宇攝影

在警政單位查獲詐騙集團方面，去年12月至今年4月，共查獲1,413團，逮獲嫌犯11,697人，查扣不法所得29.8億餘元，於金融機構、超商等處攔阻被害金額59.5億餘元，前兩項數據相加一共89.3億元，許多民眾在交付積蓄前被警方勸阻，成功守住血汗錢。

其中「斬車手行動」是警政署攜手愛爾麗集團等企業公私合作，只要民眾上網檢舉車手並成功協助警方逮捕，即可領取5萬元獎金。此舉引爆社會熱情，在短短一個多月內獎金就全數發完，甚至有計程車司機主動將車手載往派出所，成功阻止詐騙金額高達6,634萬元，並查扣資金1,313萬元。