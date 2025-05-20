外交部：貝里斯白蝦有望今年輸台 已完成申請案查核

外交部長林佳龍去年透露，貝里斯白蝦輸台有譜。外交部今天表示，貝國政府已提交核准輸台水產品實施清單，該清單經食藥署檢視已符合標準，將就稅則進行協商，相信今年內有具體成果。

外交部長林佳龍去年出訪貝里斯時表示，貝里斯白蝦出口到台灣，經過2年努力，目前正在進行實地查核的階段。在確保貝里斯白蝦安全無虞之後，兩國政府就能進行下階段磋商。

外交部上午舉行例行記者會，拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城指出，貝里斯政府盼望將該國養殖的白蝦輸出至台灣，在台灣駐貝國大使館輔導下，貝國政府依據台灣輸入食品系統性查核實施辦法規定，完成貝國水產品輸台申請案查核程序。

鄭力城表示，台灣駐館已轉請貝國政府提交核准輸台水產品實施清單，該清單經台灣食藥署檢視已符合標準。貝國優質水產品可望逐步輸台，外交部也將持續促進台貝兩國雙邊貿易合作。

被問及確切時程，鄭力城回應，正積極與食藥署做最後確認，由於兩國之間已有經貿合作協定，確保食品安全後會與經濟部、財政部，就稅則進行協商，相信今年內有具體成果。

鄭力城另指出，外交部協調國合會於5月8日至28日舉辦第一屆「半導體製程技術入門訓練班」，邀請來自瓜地馬拉及巴拉圭共55名學員參訓，協助友邦推動產業轉型，為其奠定半導體產業基礎踏出第一步。

關於拉美友邦農產品輸台情況，鄭力城說明，截至2024年底，台灣已成為巴國牛肉第二大出口市場，2025年首季，台灣進口巴國牛肉達1.5萬公噸，較去年同期增加23%，顯示台灣對巴國牛肉產品的需求持續上升。豬肉方面，台灣每年穩坐巴國豬肉第一大出口市場，佔巴拉圭豬肉出口總量的86%。

鄭力城也提及，為協助瓜國優質咖啡輸台，中美洲經貿辦事處（CATO）於本年3月偕13家廠商赴瓜考察並舉行採購貿易洽談會，採購量估計將達38個貨櫃，約72萬公斤之咖啡生豆，創歷史新高。