走進山海、人心 王成機用溝通與信任翻轉國家公園署

接任國家公園署署長僅兩個多月，王成機憑藉在地政司處理徵收與重劃的溝通歷練，迅速穩住團隊、推動改革。他強調「尊重與傾聽」，親自走訪災區、親自面對業者，也為同仁撐起後盾，面對濕地保護、海岸管理與山林保育三大任務，不僅聚焦實際規劃，更力推台灣自然之美走向國際，以行動詮釋什麼是務實且有溫度的領導。

「當部長邀我接任時，我其實很驚訝，因為和我過去的工作領域差異不小。」王成機坦言，自己原本對國家公園並不熟悉，但也因為這份陌生，他選擇從頭學起，重新理解保育、觀光與土地管理間的微妙平衡。

國家公園署成立不到兩年，卻承接了龐雜的任務，除管理九座國家公園及一座國家自然公園之外，還包括濕地保育、海岸治理等跨領域工作。王成機發現，署內原有資源多半集中在國家公園本業，其他新業務長期仰賴挪用預算支撐，「我第一天上任就告訴同仁，資源不夠，我們就靠寫中長程計畫、爭取預算來做事。」

這樣的行動力來自他對「人」的重視。他說，在一個剛成形的組織裡，向心力就是根本，「我現在記得署內三分之二同仁的名字，見到面可以叫出來，這不只是禮貌，而是讓大家知道，署長跟你站在一起。」

除了內部凝聚，他也善用過去與民眾溝通的經驗，化解外部壓力。去年備受關注的「墾丁陽傘之亂」，他選擇親自面對強勢業者，從原定半小時會議談到兩個半小時，不閃躲、不說空話，「做得到我就答應，做不到我也會說清楚為什麼。」

另一個挑戰是太魯閣震災與颱風重創後的重建壓力，觀光業者希望加速開放，但他堅持「安全第一」，親自走進山區視察、慰勞同仁。「我當下也非常震撼，看到還在落石心裡也怕怕的，但我不能表現出來，因為我的同仁每天都在那裡工作，我必須穩住他們的心。」

王成機更積極推動保育效率，例如東沙環礁棘冠海星過度繁殖，啃食珊瑚破壞生態，他積極整合資源，短短三個月就撲殺逾四萬隻，是去年的四倍，「大家其實都很願意投入，只要你把願景講清楚，後面就有人跟你一起走。」

從組織內部到地方居民，從災後重建到國際行銷，他用一句話貫穿所有工作核心：「我們不是為了管理而管理，而是讓每個人都能看見、也願意守護這片土地。」王成機，正帶著國家公園署，走在一條兼顧保育與信任的山海之路上。