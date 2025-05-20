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林飛帆訪愛沙尼亞 受邀參與烏國社群「刺繡衫節」

中央社／ 維爾紐斯19日專電

國安會副秘書長林飛帆應「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」之邀，出席在愛沙尼亞露天博物館舉辦的「刺繡衫節-維希凡卡團結」（Vyshyvanka Unites）嘉年華活動，並代表台灣捐贈1500歐元（約新台幣5萬元）予當地烏克蘭社群。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，林飛帆18日在捐贈儀式上致詞時說，台灣與烏克蘭同處對抗極權威脅最前線，台灣人民對烏克蘭人民在戰爭中所承受的苦難感同身受。

林飛帆指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣政府與民間援助烏克蘭的人道物資與醫療用品已超過700噸。台灣也與愛沙尼亞、捷克、波蘭及立陶宛等理念相近的中東歐國家密切合作，共同協助烏克蘭重建。截至目前，台灣提供總額達1.2億美元（約新台幣36億元）的人道救助與重建資金。

此外，由台灣政府號召民間募集的100萬片口罩於17日運抵愛沙尼亞塔林港，後續將分送至烏克蘭的醫療體系與前線人員。

林飛帆強調，這些具體行動展現出台灣政府與人民對烏克蘭人民的真誠關懷與堅定支持，期盼烏國民眾早日重返正常生活。他最後以「榮光歸於烏克蘭」（Slava Ukraini）祝願烏克蘭早日戰勝侵略，獲得現場數百位烏克蘭僑民熱烈掌聲回應。

「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」（Association ofUkrainian Organizations in Estonia）主席帕拉瑪（Volodymyr Palamar）致詞感謝台灣及駐拉脫維亞代表處持續不懈的關懷與援助，並強調在眾多國家之中，台灣是對旅居愛沙尼亞烏克蘭社群最堅定的支持者。

他指出，台灣去年12月資助該協會舉辦烏克蘭耶誕音樂晚會，今年除捐贈100萬片醫療口罩外，台灣民間也透過代表處捐助1萬美元（約新台幣30萬元）支持協會轄下的青少年與兒童團體。

帕拉瑪表示，協會此次再度獲得來自台灣的捐款，彰顯台灣人民博愛精神與深厚友誼，反映出台烏雙方共同追求自由與民主的堅定信念。他強調，儘管地理距離遙遠，台烏兩國人民因共享價值緊密連結，並肩對抗外來威脅，捍衛國家主權與領土完整。

「刺繡衫節-維希凡卡團結」嘉年華自2023年起舉辦，至今邁入第3屆，旨在促進烏克蘭與愛沙尼亞兩國間的傳統與文化遺產交流與保存。今年活動適逢「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」成立25週年，吸引約4000人參與，一同見證台灣與烏克蘭日益深化的友誼與連結。

烏克蘭 林飛帆 愛沙尼亞

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