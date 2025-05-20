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美波士頓台僑遊行 籲重視台灣無法參與WHA

中央社／ 紐約19日專電

美國波士頓台僑18日在世界衛生大會（WHA）舉行前於當地遊行，呼籲國際重視台灣無法參與國際公衛體系的不公處境。

波士頓台灣世衛協進會與波克萊台灣商會（Brookline Taiwanese Chamber of Commerce）、波士頓政大校友會、急難救助協會等多個台僑社團在波士頓公園遊行，籲請各界重視台灣遭國際公衛體系排除的不公處境，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會。

協進會共同會長李孟潔、陳婉如帶領隊伍，及僑務委員郭競儒等人手持標語及宣傳布條，沿公園周邊前進，向群眾說明尋求支持台灣參與WHA。

台僑家庭與波士頓留學生加入遊行隊伍，多名國際友人也沿途加油，關心並聲援台灣國際參與。

旅居波士頓的莊佳穎及其家人第2年參加聲援台灣參與WHA活動，她表示：「台灣在疫情期間防疫成效貢獻世界有目共睹，所以帶小朋友一起來發聲，讓更多人看見台灣的成就及努力，台灣應該加入世界衛生大會。」

職業為牙醫師的李孟潔表示，有感於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣因國際政治被排除在世界衛生組織之外，2300多萬人無法接收公衛防疫即時資訊，非常不公平。

波士頓 公衛

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