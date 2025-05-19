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法務部對虐童刑責反覆 吳宗憲預告周四論藍版虐童修法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／本報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／本報資料照片

13萬人提議調高虐童刑責，法務部從原來不予採納到後來又改口說明，國民黨立委吳宗憲表示，法規不能一成不變，22日將開公聽會，討論國民黨版虐童修法草案，其中包含可處死刑、無期徒刑不得假釋的規定，他並請法務部與司法院務必提供完整的書面報告，不要再空談比例原則作推諉之詞。

有13萬名網友因剴剴案上公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，法務部第一時間回應不予採納，後又補充表示現行法律最重已可用殺人論罪。

吳宗憲指出，在少子化日益嚴重的台灣，3歲以下的虐童案件卻不減反增，從2019到2023年，增幅高達18.5%，法務對最近民眾要求增列「虐童致死罪」的提議確只冷回不符合比例原則，因此「不予採納」。

吳宗憲認為，法務部依然選擇墨守成規、閉耳塞聽，就是對民意的漠視，更是對殘酷現實的逃避。他並提出三點看法，第一，制度需要與之對話、不能一成不變；第二，現「刑法」第328條第3項已明訂強盜若致人於死，即便沒有殺人犯意，也可處以死刑，那麼持續施虐、導致幼童死亡的惡行，也應足以判死刑。第三，若孩童連危險逼近、面對死亡時為自己喊「救命」都做不到，犯行惡劣、泯滅人性，就應受最高刑罰。

吳宗憲批評，社會公共議題本來就有多種見解，但是法務部作為刑法的主責機關，不該直接否定，拒絕傾聽、溝通民意，尤其在面對極端惡行時，國家應該給予社會一個堅定的回應、一條最終的防線；若官員選擇直接站在民意的「對立面」，真的難怪人民對法制徹底失望。

吳宗憲表示，22日將召開公聽會，討論國民黨版「虐童修法」草案，其中包含可處死刑、無期徒刑不得假釋的規定，目前也已要求法務部與司法院務必提供完整的書面報告，不要再空談比例原則作推諉之詞，請法務部這次正視人民的聲音；若政府無法保護一個無辜幼童被無端虐殺而死，就應該確保對這般殺童狂魔判死刑或終身監禁，永久隔離於社會。

虐童 法務部 死刑

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