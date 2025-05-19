法務部公布打詐成效！一年查獲詐嫌2萬5622人 扣案242.23億

賴政府就職即將滿周年，法務部今天針對打詐、掃黑等當初承諾嚴懲犯罪提出績效報告，針對檢察官偵查詐騙犯罪，台灣高檢署表示自2024年6月迄今年4月止，共偵破詐欺集團2923件、查獲犯嫌2萬5622人，查扣不法利得242.23億元、偵審中調解賠償被害人的金額則為20.47億元。

法務部今舉辦業務說明記者會，台灣高檢署檢察官卓俊忠說明「打詐」成效。卓表示，去年5月迄今，檢警查辦詐欺罪犯人數為5080人，總詐騙金額157億餘元，台北地檢署並起訴80人的全國最大「金手」集團。

法務部長鄭銘謙表示，法務部將內政部、金管會、NCC、數發部密切合作，強力查緝詐騙集團，他表示，這一年來已大幅提升詐欺案件的偵破與起訴效率，針對境內外詐騙集團採取精準掃蕩，也積極查扣不法所得、返還被害人，「不讓詐騙有可趁之機、不讓人民的血汗錢白白流失」目標明確。

卓俊忠表示，有效抑制詐欺犯罪應公私協力，台高檢分別於2024年8月12日、2024年12月24日、2025年4月29日、2025年5月16日與中國信託銀行、中華郵政、台新銀行簽署「可疑交易分析機制」、「檢銀打詐平台」專案意向書，以預警斬除可疑金融帳戶，溯源偵辦詐欺集團及加速調取金流資訊及數位影像，以保護被害人財產。

卓俊忠說，截至今年4月為止，檢察官已警示、限制自動化交易2801戶，並攔阻4.9億元，不僅協助金融機構有效提前管控人頭帳戶，減少民眾被害，降低警示帳戶數，更從中挖掘溯源查出詐欺機房、水房等。

此外，現今電信詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢日益增多，台高檢建有「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」，卓俊忠說，自2024年4月18日啟動起迄今年4月止，查扣虛擬貨幣累計價值9億6601萬餘元。