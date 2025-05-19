快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

法務部公布打詐成效！一年查獲詐嫌2萬5622人 扣案242.23億

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影

賴政府就職即將滿周年，法務部今天針對打詐、掃黑等當初承諾嚴懲犯罪提出績效報告，針對檢察官偵查詐騙犯罪，台灣高檢署表示自2024年6月迄今年4月止，共偵破詐欺集團2923件、查獲犯嫌2萬5622人，查扣不法利得242.23億元、偵審中調解賠償被害人的金額則為20.47億元。

法務部今舉辦業務說明記者會，台灣高檢署檢察官卓俊忠說明「打詐」成效。卓表示，去年5月迄今，檢警查辦詐欺罪犯人數為5080人，總詐騙金額157億餘元，台北地檢署並起訴80人的全國最大「金手」集團。

法務部長鄭銘謙表示，法務部將內政部、金管會、NCC、數發部密切合作，強力查緝詐騙集團，他表示，這一年來已大幅提升詐欺案件的偵破與起訴效率，針對境內外詐騙集團採取精準掃蕩，也積極查扣不法所得、返還被害人，「不讓詐騙有可趁之機、不讓人民的血汗錢白白流失」目標明確。

卓俊忠表示，有效抑制詐欺犯罪應公私協力，台高檢分別於2024年8月12日、2024年12月24日、2025年4月29日、2025年5月16日與中國信託銀行、中華郵政、台新銀行簽署「可疑交易分析機制」、「檢銀打詐平台」專案意向書，以預警斬除可疑金融帳戶，溯源偵辦詐欺集團及加速調取金流資訊及數位影像，以保護被害人財產。

卓俊忠說，截至今年4月為止，檢察官已警示、限制自動化交易2801戶，並攔阻4.9億元，不僅協助金融機構有效提前管控人頭帳戶，減少民眾被害，降低警示帳戶數，更從中挖掘溯源查出詐欺機房、水房等。

此外，現今電信詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢日益增多，台高檢建有「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」，卓俊忠說，自2024年4月18日啟動起迄今年4月止，查扣虛擬貨幣累計價值9億6601萬餘元。

法務部指出，基於機關為懲詐主責機關，已責成台高檢邀集檢、警、調針對高風險的詐欺案件類型進行專案查緝外，並透過行政監管、業者自律等方式調整監管策略及防詐措施，以共同有效打擊詐欺犯罪。

台灣高檢署檢察官卓俊忠。記者王聖藜/攝影
台灣高檢署檢察官卓俊忠。記者王聖藜/攝影

詐騙集團 詐欺 法務部 打詐

延伸閱讀

反對加重虐殺兒少刑責？法務部長：最重已可用殺人論罪

13萬人提議調高虐童刑責法務部不予採納 鄭銘謙今改口研議中

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

萬人附議虐殺童判死刑 法務部：妥適研議修法

相關新聞

三峽北大國小放學重大車禍 轎車暴衝4人無生命跡象

新北市三峽區北大國小下午發生嚴重車禍。1輛轎車不明原因暴衝，因當時正值放學時間，多名學生及家長遭衝撞，共造成16人受傷，其中有4人無生命跡象，肇事車輛一路衝到復興路撞上中央分隔島才停下。肇事駕駛也昏迷送醫，據了解，肇事小客車駕駛是高齡長者，車禍原因仍待釐清。

法務部公布打詐成效！一年查獲詐嫌2萬5622人 扣案242.23億

賴政府就職即將滿周年，法務部今天針對打詐、掃黑等當初承諾嚴懲犯罪提出績效報告，針對檢察官偵查詐騙犯罪，台灣高檢署表示自2...

法務部長鄭銘謙赴金門訪視馨生人 盼助他們重建生活

為落實柔性司法與強化對犯罪被害者的關懷，法務部長鄭銘謙昨日赴金門，親自探視犯罪被害人（馨生人）許小妹妹一家，實地了解其復...

照片看歷史／1978年卸任閣揆 蔣經國與政院同仁道別

1978年5月19日是蔣經國在行政院長任期的最後一天，和往常一樣，他一早就到行政院上班，處理公務，下午5時30分下班時離開行政院。他在離開行政院前，到行政院各組、室去辭別，包括餐廳、員工宿舍及司機休息室等，許多員工都很感動。

美僑界聲援台灣參與WHA 駐美副代表：台有能力做出貢獻

世界衛生大會（WHA）即將於19日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，駐美代表處副代表楊懿珊呼籲說，世衛組織不該排除任...

聯合報一周大事 5/11~5/17

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。