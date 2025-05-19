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法務部長鄭銘謙赴金門訪視馨生人 盼助他們重建生活
為落實柔性司法與強化對犯罪被害者的關懷，法務部長鄭銘謙昨日赴金門，親自探視犯罪被害人（馨生人）許小妹妹一家，實地了解其復健與生活重建情況，展現司法關懷與溫度。
鄭銘謙此次的訪視，由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、福建金門地檢署檢察長王柏敦及犯罪被害人保護協會金門分會主任委員蔡育仁陪同，昨日上午10時許一行人前往許小妹妹家中，表達對其復原進程的關心與支持。
在訪視過程中，鄭銘謙除致贈慰問金與小禮物外，更與許小妹妹一同畫畫、談天，親切陪伴其家庭，鼓勵她透過畫作表達情感與自信。他指出，犯罪被害人保護工作是司法保護的重要一環，期盼透過政府與社會力量的串聯，協助馨生人重拾希望、回歸社會。
法務部自113年起與犯保金門分會攜手合作，迄今已提供130萬元犯罪被害補償金與174萬3997元慰問金，並完成649次個案諮詢與訪視服務。未來仍將秉持法務部「一路相伴」的精神，積極協助馨生人「解決困境」、「撫平傷痛」，讓馨生人及家屬可以「重建生活」，回歸社會。
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