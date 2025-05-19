快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

傳統工藝鑿花保存者蔡共新辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北19日電

傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新12日辭世，享壽78歲。文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由蔡共新3名女兒代表受贈，表彰對文化傳承的貢獻。

根據文化部發布的新聞稿，陳濟民表示，蔡共新多年肩負起發揚傳統工藝的使命，悉心栽培後進，致力推動鑿花工藝及文化保存，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

蔡共新1948年出身屏東潮州，後定居於嘉義市。初中畢業即拜台南市木匾暨木雕司傅郭炳坤為師，出師後不斷地自我精進，從事雕刻逾50年，是寺廟鑿花、欄間雕刻產業爭相聘請的傳統藝師，備受業界肯定。

新聞稿指出，蔡共新的技藝是由時空環境、社會需求及文化品味所養成的，深具台灣在地特色，對嘉義地區無形文化資產影響深遠。

文化部 文化資產

延伸閱讀

神農文化祭登場！陸團演出引關注 先嗇宮：純屬文化交流

文化部推台灣文化in世博 吉祥物a-We有巧思

文化部8月推台灣文化in大阪世博 參與國際盛會

嘉市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新辭世 文化部將頒旌揚狀

相關新聞

照片看歷史／1978年卸任閣揆 蔣經國與政院同仁道別

1978年5月19日是蔣經國在行政院長任期的最後一天，和往常一樣，他一早就到行政院上班，處理公務，下午5時30分下班時離開行政院。他在離開行政院前，到行政院各組、室去辭別，包括餐廳、員工宿舍及司機休息室等，許多員工都很感動。

美僑界聲援台灣參與WHA 駐美副代表：台有能力做出貢獻

世界衛生大會（WHA）即將於19日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，駐美代表處副代表楊懿珊呼籲說，世衛組織不該排除任...

聯合報一周大事 5/11~5/17

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋

HLA．悦青埔第一豪宅 中悦專寵 富豪家族

中悦建設在青埔推出【HLA．悦】，以超過3000坪基地、31層天際、6000萬造園、獨立會館與藝術級造景，卻「只」開出每坪46萬均價，中悦建設以內斂而極致的規格為青埔立下「豪宅該有的價格底氣」，吸引的

聯合新聞網聲明：敬請留意詐騙手法

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。