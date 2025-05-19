傳統工藝鑿花保存者蔡共新辭世 文化部頒贈旌揚狀

傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新12日辭世，享壽78歲。文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由蔡共新3名女兒代表受贈，表彰對文化傳承的貢獻。

根據文化部發布的新聞稿，陳濟民表示，蔡共新多年肩負起發揚傳統工藝的使命，悉心栽培後進，致力推動鑿花工藝及文化保存，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

蔡共新1948年出身屏東潮州，後定居於嘉義市。初中畢業即拜台南市木匾暨木雕司傅郭炳坤為師，出師後不斷地自我精進，從事雕刻逾50年，是寺廟鑿花、欄間雕刻產業爭相聘請的傳統藝師，備受業界肯定。

新聞稿指出，蔡共新的技藝是由時空環境、社會需求及文化品味所養成的，深具台灣在地特色，對嘉義地區無形文化資產影響深遠。