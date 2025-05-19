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李逸洋日媒投書 籲力挺並協助台灣參與WHA

中央社／ 東京19日專電

第78屆世界衛生大會（WHA）今天在日內瓦召開，駐日代表李逸洋在日媒投書表示，今年2月的美日領袖聯合聲明、美日韓3國外長聯合聲明等都言及「支持台灣有意義地參與國際組織」。他呼籲日本社會各界力挺並協助台灣參與WHA相關活動。

李逸洋在日本「每日新聞」投書表示，台灣65歲以上的老年人口將在2025年占比逾20%，正式邁入超高齡社會。台日都已發展為人類史上前所未有的少子高齡化樣態。

雖然台灣擁有享譽全球且能援助友好國家的優質醫療照護系統，自1995年開辦的全民健康保險制度，30年來也一直支持人民健康並達到世界衛生組織（WHO）所提倡的「全民均健」目標，但如今少子高齡化浪潮來襲，優良體制也面臨嚴峻挑戰。

李逸洋指出，為解決前揭課題，台灣致力發展智慧醫療。台灣擁有高科技優勢，積極將AI及數位科技等資通訊技術活用在智慧醫療領域。舉例而言，近年台灣開始推廣使用「虛擬健保卡」，即使忘記攜帶實體健保卡出門，只要一機在手，掃描QR CODE便能連線健保系統，順利就醫。

李逸洋表示，「縱然台灣擁有營運健保的豐富經驗及傑出的醫療成就，我們卻難以與其他國際夥伴共享這些智慧。主因在於中國恣意扭曲並濫用聯合國大會第2758號決議」。

李逸洋強調，「該決議隻字未提台灣或『台灣屬於中國一部分』，也未授權中國代表台灣，更未排除台灣參與WHO的權利。然而，中國卻一再對其錯誤詮釋，意圖將台灣排除在WHA及WHO之外。事實是，能在WHO代表台灣的唯有台灣。」

他進一步指出，今年2月的美日領袖聯合聲明、美日韓3國外長聯合聲明以及3月的七大工業國集團（G7）外長聯合聲明等文件，都言及「支持台灣有意義地參與國際組織」。2月在WHO執委會上，日本代表為台灣發聲，呼籲全球衛生挑戰不應遺漏台灣。

李逸洋投書最後表示，「對於日本一貫在國際上支持台灣，特此深致謝忱。誠摯期盼日本社會各界能力挺並協助台灣參與WHA及『WHO大流行病協定』等相關活動。台灣期待能與世界各國攜手合作、集思廣益，共同追求未來人類健康社會的進步」。

李逸洋 健保卡 WHO

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