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藏逸十五週年春季拍賣會__夢幻粉紅傳奇，阿蓋爾璀璨登場

文／ 藏逸拍賣會提供

台灣藝術與珠寶收藏界年度盛事__藏逸拍賣會十五週年春季盛典隆重登場！本次盛會以「阿蓋爾粉紅鑽系列」為拍賣亮點，匯聚多件已封礦之澳洲阿蓋爾礦區珍稀珠寶，掀起市場熱議。真正打動人的，不是鑽石的光，而是那份價值背後，喚起我們心中對美、對歷史、對人生所渴望的追尋_正如藏逸十五年來始終堅持的初心。

圖／藏逸拍賣會提供
圖／藏逸拍賣會提供

阿蓋爾粉紅鑽系列 重量級拍品隆重登場

阿蓋爾礦區自2020年正式封礦後，粉紅鑽石價格逐年飆升。

此次藏逸拍賣特別推出七件極具代表性的拍品，包含濃彩、艷彩及橘粉、紫粉等稀有色階，件件附原廠證書，極具投資與收藏價值：

1.21克拉 阿蓋爾濃彩粉彩鑽裸石 色澤濃郁、切工完美｜估價待詢

1.21CT ARGYLE粉鑽戒。 圖／藏逸拍賣會提供
1.21CT ARGYLE粉鑽戒。 圖／藏逸拍賣會提供

0.49克拉 阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽戒 艷彩等級稀有之選｜起拍價 TWD$4,880,000

0.49CT ARGYLE 阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供
0.49CT ARGYLE 阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

0.54克拉 阿蓋爾橘粉彩鑽戒 橘粉光暈罕見搭配｜起拍價 TWD$3,980,000

0.54CT ARGYLE粉鑽戒。 圖／藏逸拍賣會提供
0.54CT ARGYLE粉鑽戒。 圖／藏逸拍賣會提供

0.28克拉 阿蓋爾粉彩鑽戒 高性價比入門推薦｜起拍價 TWD$680,000

0.28CT ARGYLE 阿蓋爾粉彩鑽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供
0.28CT ARGYLE 阿蓋爾粉彩鑽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

0.36克拉 阿蓋爾粉彩鑽與粉蛋白鑽耳環 溫柔配色，細膩對稱｜起拍價 TWD$398,000

0.36CT ARGYLE 阿蓋爾粉彩鑽與粉蛋白鑽石耳環。 圖／藏逸拍賣會提供
0.36CT ARGYLE 阿蓋爾粉彩鑽與粉蛋白鑽石耳環。 圖／藏逸拍賣會提供

0.14克拉 阿蓋爾粉彩鑽櫻花造型戒 設計藝術性高｜起拍價 TWD$480,000

0.14CT ARGYLE 阿蓋爾粉彩鑽鑽石櫻花造型戒。 圖／藏逸拍賣會提供
0.14CT ARGYLE 阿蓋爾粉彩鑽鑽石櫻花造型戒。 圖／藏逸拍賣會提供

0.04克拉 阿蓋爾濃彩粉彩鑽裸石 迷你入門級寶石｜起拍價 TWD$88,000

0.04CT ARGYLE 阿蓋爾濃彩粉彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供
0.04CT ARGYLE 阿蓋爾濃彩粉彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

拍賣會與預展資訊
📅 拍賣時間
5月24日（六）
 11:00｜佳釀專場
 14:00｜古董書畫專場
5月25日（日）
 11:00｜樂器與當代藝術
 14:00｜璀璨珠寶專場
台北預展
5月13日（二）～5月22日（四）｜11:30–19:30
地點：台北民權旗艦店｜中山區民權東路二段17號

華南銀行總行 | 台北市信義區松仁路123號3樓
報名網址：藏逸拍賣會
預約鑑賞：0800-300-558 、 0901-322-558

真正的粉紅鑽，不只打動眼睛，而是觸動心靈，您是否就是那位與它命定相遇的藏家？

首席拍賣官李承倫｜預測粉鑽未來十年將再翻倍

藏逸拍賣首席拍賣官、同時也是侏羅紀珠寶集團創辦人的李承倫先生表示：「阿蓋爾粉紅鑽是珠寶界真正的『天然限量版』。隨著礦區封閉、全球庫存日益減少，它的價值正以每年兩位數成長，預計未來十年內將再翻倍。」

李承倫擁有資深寶石學家背景，曾實地走訪全球超過50個寶石礦區，長年觀察並掌握市場脈動，被譽為亞洲最具實戰經驗的珠寶趨勢預測專家之一。

此次拍品中數件粉彩與艷彩等級的阿蓋爾粉鑽，皆屬近年市面難見之珍品。無論是重量、色階或切工，都極具代表性，是藏家不可錯過的經典逸品。

藏逸十五年，成就台灣收藏拍賣新典範

自2010年創立以來，藏逸拍賣會持續深耕亞洲市場，連結全球藏家與藝術品流通網絡，並多次引領台灣高端拍賣市場創下成交紀錄。今年邁入第十五個年頭，以最高規格規劃此次春季盛典，不僅回顧歷史，更迎向未來。

藏逸誠摯邀請您共襄盛舉，與來自世界各地的藏家一同見證粉紅傳奇的再現。

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