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世衛開幕前夕台灣外交酒會 11友邦站台力挺

中央社／ 日內瓦18日專電

世衛大會開幕前夕，除梵蒂岡外的所有邦交國代表在台灣外交酒會上，表達對台灣參與國際組織的持續支持。日前出席中國與拉美和加勒比海論壇的海地，也透過衛生部長致詞表達兩國友誼堅實。

第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在日內瓦舉行，台灣政府循例在開幕前夕舉辦外交酒會，11個邦交國代表透過站上舞台大合照表達對台支持，台下也有許多非邦交國的外交和公衛部門官員出席。

因身為拉美及加海國家共同體（CELAC）成員而出席13日北京「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」的海地，以及代表政黨而非政府出席的聖露西亞，當時被外媒放大檢視與台灣邦交關係，今晚均派代表團出席台灣酒會。

海地衛生部長席納勒（Bertrand Sinal）致詞強調，「團結我們兩國的友誼連結締造了超過半世紀，多年來在許多情況下因互相團結而更加堅實」。

他表示，海地多年來持續支持台灣參與國際組織，最近海地公共健康代表團訪台，對台灣先進的科技，尤其數位健康領域印象深刻，他相信今晚所有的來賓應該也都有同樣觀察。

席納勒也感謝2010年海地大地震時台灣的支持，以及協助國家救護車中心的營運、建立健康基礎設施等。「這些充實並值得尊敬的合作關係，因兩國人民共享的原則和價值而持續，這些價值包括：人民自決、相互尊重、團結和忠誠」。

帛琉副總統歐宜樓（Raynold Arnold Oilouch）也致詞表示，深深感謝台灣政府對健康基礎設施的協助，以及對台灣人民的信賴、仰慕及尊重，「我今天站在這裡確認我們的承諾，我們將繼續在每年的每個世衛大會盡我們所能，以確保有一天台灣最終在大會裡占有一席之地。台灣與帛琉的友誼萬歲」。

台灣衛生福利部長邱泰源、代表跨黨派立委致詞的民進黨立委王正旭，也都在致詞時呼籲國際持續支持台灣參與世衛。

海地 對台

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