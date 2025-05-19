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布拉格國際書展 童偉格紀大偉與捷克讀者簽書交流

中央社／ 布拉格19日專電

為期4天的布拉格國際書展15日登場，參展的麋鹿出版社邀請台灣作家童偉格與紀大偉出席，分別就其捷克文譯作「西北雨」與「膜」發表演講，及與讀者面對面互動、簽書交流。

童偉格的長篇小說「西北雨」以台灣東北角金瓜石一帶為背景，以父親與家族為題材，書寫個人記憶與成長的經驗，用抒情的筆法呈現幽暗與哀傷。

「西北雨」的捷克文版譯者白蓮娜（PavlínaKrámská）評論，「西北雨」是一部多層次、可從多角度解讀的作品，既可視為偵探小說、心理劇，也像是一系列超現實畫面的組合。小說融合真實與虛構的家庭記憶與夢境，交織出魔幻寫實的氣氛，使地方風俗、信仰、神祇、靈魂與亡者都栩栩如生。

對於「西北雨」翻成捷克文出版，童偉格表示，捷克的出版市場相對較小，「西北雨」能獲選外譯出版，令他意外與受鼓舞。

童偉格也分享此書被翻譯的過程，「夏天西北雨直直落」，是台灣人共同的記憶，然而，捷克人未必能從字面上理解何為「西北雨」。所以，他需向譯者說明，「西北雨」意指在夏天來得突然、猛烈的午後驟雨，書名因此翻成Letní deště，捷文意思為「夏季的雨」。

另外，為求精準翻譯，譯者也向童偉格提出許多疑問，例如「浴缸」這個詞，譯者需釐清它的形狀、材質與顏色；而像「安全島」，在西方文化並無對應概念，也增加轉譯的難度。

紀大偉的作品「膜」，早在1995年完成，至今已被譯為捷克語、法語、英語、日語、義大利語、西班牙語、丹麥語與芬蘭語等多種語言。

捷文版「膜」（Membrány）的編者白蓮娜指出，紀大偉的小說巧妙地將性別與性取向議題融入政治思考中，挑戰傳統性別分類，展現出一種流動、多元的性別觀點。

白蓮娜評論，這部作品的主題遠超越其所處年代，在當今世界仍具現實意義。如今，人工智慧與複製人已不再是「會不會出現」的問題，而是「會如何影響我們」的現實課題。

現場有捷克民眾告訴中央社記者，雖尚未閱讀「膜」，但被書封設計所吸引，在進一步閱讀簡介後，更對主角的名字產生興趣，認為蘊含特殊意涵。因對心理學有興趣，認為這本書能產生共鳴。

查理大學漢學系4年級生Valeriia則分享，她因學習中文而對台灣文學產生興趣。早在1、2年前就在網路上看過「膜」的介紹，這次很高興能在現場買到實體書。

Valeriia說，她還挑選「穿別人的皮膚」選集，這本書收錄多位台灣作家的作品，並採中捷對照編排，讓她在欣賞文學同時，也能精進中文能力。

小說 捷克 童偉格

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