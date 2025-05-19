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準東亞助理國務卿聽證會 美參議員籲擴台國旗展示空間

中央社／ 華盛頓18日專電

美國參議院日前召開高度涉台的人事聽證會，期間參議員克魯茲呼籲鬆綁禁止「台灣盟友」在美國領土展示具有主權象徵的國旗等政策。與會的準官員們承諾將深化美台關係，及深入檢視「豪豬」法案，加速軍售速度。

聯邦參議院外交委員會15日召開由前人質事務首席副特使普拉特（Christopher Pratt）出任國務院政治軍事事務助理國務卿，及前駐泰大使戴桑布雷（MichaelGeorge DeSombre）出任東亞暨太平洋事務助理國務卿的人事聽證會。

這兩個職位與台灣高度相關，前者管理武器轉讓，後者為對台政策的關鍵人物。

德州參議員克魯茲（Ted Cruz）於會中指出，多年來。他一直對國務院禁止台灣盟友（Taiwanese allies）在美國領土上展示具有主權象徵的國旗等做法有疑慮。

「這是前總統歐巴馬（Barack Obama）時期的政策，於中國大使館的明確要求下提出。我反對這項政策，也推動立法要推翻，並多次在本委員會獲得兩黨支持，這也是本委員會一貫且清晰的立場」。

克魯茲說，川普第一屆任期對禁令進行修改，但拜登政府立即恢復，要求戴桑布雷說明強化台灣盟友的重要性。

戴桑布雷回應，台灣是他從史丹佛大學（StanfordUniversity）畢業後居住的第一個國家。過去28年來，他持續在台灣從事商業活動，累積深厚經驗。

他認為，台灣是偉大夥伴，美國應該尋求強化夥伴關係，及鼓勵盟友與夥伴支持台灣。

克魯茲鼓勵戴桑布雷回歸「川普1.0」的政策，允許台灣展示主權象徵。「歐巴馬及拜登向共產中國政策屈服不是好政策，也不是川普政府該效法的政策」。

克魯茲曾推出「台灣主權象徵法案」，盼讓台灣外交及軍方人員在美國執行勤務時，能展露國旗並身著制服。時任聯邦參議員、現任國務卿盧比歐（MarcoRubio）2020年透過聲明表示，當北京在國際上加倍孤立台灣之際，這項法案將能進一步增強美台關係。

對台軍售方面，主管武器轉移的普拉特於聽證會中指出，台灣無疑是美國最重要的夥伴，或許正面臨史上最不對稱的威脅。如果他的人事案通過，將致力於全面審視如何協助台灣，並加強對台的支持。

普拉特也說，他很熟近期提出的豪豬法案（PORCUPINE Act），也支持深入檢視內容，找出推動的最佳路徑。

共和黨聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）13日提出「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」法案（Providing Our Regional Companions UpgradedProtection in Nefarious Environments Act，全名縮寫為PORCUPINE Act），目的在於簡化對台軍售流程。

主權 對台 美國

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