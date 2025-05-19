快訊

聯合報最新民調 53%不滿意賴總統施政

台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看

美僑界聲援台灣參與WHA 駐美副代表：台有能力做出貢獻

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影

世界衛生大會（WHA）即將於19日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，駐美代表處副代表楊懿珊呼籲說，世衛組織不該排除任何國家參與國際衛生體制，也認為衛生和人權議題不該被政治化，指台灣有能力為國際社會做出貢獻。

世衛大會將於19日至27日在瑞士日內瓦舉行，雖然台灣沒有收到邀請函，但衛福部長邱泰源率領的「台灣世界衛生組織行動團」17日抵達日內瓦，展開推動台灣參與WHO及WHA的國際交流行動。

世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。

白越珠說，台灣參與世衛組織和世衛大會與政治無關，而是對全球健康非常重要的一件事；台灣長年對全球健康事務做出有意義的貢獻，已經證明台灣是非常有價值的夥伴。

白越珠表示，世衛組織和世衛大會將台灣排除在外，將置台灣人民和國際社會於風險之中，並表示，疾病是無國界的，衛生政策也不該有國界之分。

楊懿珊表示，很難想像世衛組織竟會把世界的公民排除在外，呼籲世衛組織應該接納包括台灣在內的世界公民。

楊懿珊指出，台灣在新冠肺炎疫情中表現和第一時間的應變措施，彰顯出台灣在國際衛生體制中的角色，然而台灣在疫情之後，竟還在奮力爭取參與世衛組織和世衛大會；楊懿珊認為，世衛組織不該排除任何國家參與國際衛生體制，也認為衛生和人權議題不該被政治化。

楊懿珊說，有很多美國朋友、政治人物和領袖都希望協助台灣參與國際組織，台灣雖然沒有參與任何重大的國際組織，但台灣仍然肩負起責任，並認為，台灣能為國際社會做出貢獻。

有在美國做醫學研究的僑胞18日也到場聲援，他們表示，到了美國之後，對這樣的議題更有共鳴，認為健康無國界，相關議題不該有太多政治的干涉。

他們說，過去在就讀台灣醫學院時，就會關心台灣能否參與世衛組織，但多年來看到台灣始終被拒於門外，很難不感到氣餒，但現在有機會到美國來做研究，又感到自己可以幫國家做些什麼，所以才會來參加活動。

世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影
世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、我駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。記者陳熙文／攝影

楊懿珊 美國

延伸閱讀

挺台灣參與WHA 世界醫師會提3大模範生事蹟

9度未受邀WHA 林佳龍：有新國際衛生組織 台灣第一個報名

衛福部今晚率團前往日內瓦 盼能參加WHA大會

陸外交部回應台未受邀出席WHA ：中方不同意 得到國際社會廣泛理解支持

相關新聞

美僑界聲援台灣參與WHA 駐美副代表：台有能力做出貢獻

世界衛生大會（WHA）即將於19日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，駐美代表處副代表楊懿珊呼籲說，世衛組織不該排除任...

照片看歷史／1955年「銀河佳麗」勞軍 好萊塢明星引尖叫

1955年5月18日，美國「銀河佳麗」特別勞軍團下午4時半在三軍球場舉行在台首場演出，同時將好萊塢的歌舞明星黛比雷諾（Mary Frances "Debbie" Reynolds）介紹給萬餘中美軍友及眷屬。她身穿一件粉紅鑲白兔毛邊的緊身短上衣，淺藍色的短裙，像小鳥般輕巧的飄上了舞台。

聯合報一周大事 5/11~5/17

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋

HLA．悦青埔第一豪宅 中悦專寵 富豪家族

中悦建設在青埔推出【HLA．悦】，以超過3000坪基地、31層天際、6000萬造園、獨立會館與藝術級造景，卻「只」開出每坪46萬均價，中悦建設以內斂而極致的規格為青埔立下「豪宅該有的價格底氣」，吸引的

聯合新聞網聲明：敬請留意詐騙手法

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。