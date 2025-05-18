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挺台灣參與WHA 世界醫師會提3大模範生事蹟

中央社／ 台北18日電

台灣世衛行動團今天與世界醫師會高層會晤，世界醫師會堅定支持台灣參與世界衛生大會，並點出台灣公衛數據值得全球參考、實現全民健康覆蓋以及COVID-19防疫等3大「模範生」事蹟。

世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在瑞士日內瓦舉行，衛生福利部至今尚未收到邀請函，但衛福部不放棄，由衛福部長邱泰源率領的「台灣世界衛生組織行動團」17日抵達日內瓦，積極展開一連串推動台灣參與世界衛生組織（WHO）及WHA的國際交流行動。

台灣世界衛生組織行動團與台灣醫師會在日內瓦時間18日上午，與全球最大醫師組織世界醫師會（WMA）舉行早餐會。衛福部國際合作組透過新聞稿分享，WMA會長菲利普（Ashop Philip）會中被問到為何台灣應被納入WHO，並參與WHA，他堅定支持台灣的參與。

菲利普表示，WHO重要任務是蒐集全球醫療與公共衛生資料，做出促進人類健康決策。台灣在醫療與公共衛生領域表現早已達到世界水準，提供數據對全球具有高度參考價值，若缺少台灣參與，全球資料完整性將受重大影響，唯有納入台灣，全球衛生資料網才能真正完整且具代表性。

WMA秘書長克羅博（Otmar Kloiber）也提到，台灣是全球少數成功實施單一保險人全民健康保險制度、實現全民健康覆蓋的國家之一，「這一直是WHO重要的價值與目標」，讓所有人都能在需要的時候、在適當的地點，獲得完整優質的健康照護，而不會因支付費用造成生活困難。

WMA議會主席瑞斯尼克（Jack Resneck Jr.）談及台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫經驗，他認為，面對變種病毒等健康衝擊，台灣具備充分的實務經驗與領導地位，為全球提供許多成功範例，台灣擁有充分能力與高度責任感，參與全球健康治理不僅合理，更是不可或缺。

WMA於1947年成立，是國際性獨立醫學聯合會，由各國專業醫學組織組成，至今已在全球112個國家擁有成員，宗旨是推廣醫學倫理，制定全球適用的醫學倫理規範。WMA制定的赫爾辛基宣言（Declarationof Helsinki），成為全球醫療研究的倫理標準，對當代醫學發展影響深遠。

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