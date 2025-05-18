內政部依法處理威權象徵 每月公開處置進度

有關威權象徵處置資訊公開1事，內政部表示，內政部網站自2023年起即設置「轉型正義業務專區」，每月定期公布處置進度。針對外界關心的中正路改名，也已經辦理委託研究中。

內政部說明，現行列管之威權象徵為塑像、遺像及命名空間共941筆，截至2025年4月30日止，已處置264筆，尚有677筆待處置。內政部除定期公布處置進度外，亦積極與管有威權象徵之機關、學校進行溝通，並針對有意願處置但經費不足者提供補助，2025年度收到36件補助申請，其中16件已完成，尚有20件同意補助，刻排程處置中。

至中正路改名部分，內政部補充，因街路命名係地方政府權責，且涉及當地居民權益甚廣，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體，共同推動促進轉型正義所訂之之法定任務。