快訊

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

內政部依法處理威權象徵 每月公開處置進度

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

有關威權象徵處置資訊公開1事，內政部表示，內政部網站自2023年起即設置「轉型正義業務專區」，每月定期公布處置進度。針對外界關心的中正路改名，也已經辦理委託研究中。

內政部說明，現行列管之威權象徵為塑像、遺像及命名空間共941筆，截至2025年4月30日止，已處置264筆，尚有677筆待處置。內政部除定期公布處置進度外，亦積極與管有威權象徵之機關、學校進行溝通，並針對有意願處置但經費不足者提供補助，2025年度收到36件補助申請，其中16件已完成，尚有20件同意補助，刻排程處置中。

至中正路改名部分，內政部補充，因街路命名係地方政府權責，且涉及當地居民權益甚廣，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體，共同推動促進轉型正義所訂之之法定任務。

內政部 轉型正義

延伸閱讀

全國中正路改名？內政部已委託研究 將與地方政府溝通

獨／運動賽事少見 環境部化學署進駐大巨蛋提升維安等級

藍下周衝李四川條款拚北市保三席副市長 內政部：無急迫性

「閃兵只罰錢」非真相！內政部駁：逃兵最重判7年徒刑

相關新聞

照片看歷史／1955年「銀河佳麗」勞軍 好萊塢明星引尖叫

1955年5月18日，美國「銀河佳麗」特別勞軍團下午4時半在三軍球場舉行在台首場演出，同時將好萊塢的歌舞明星黛比雷諾（Mary Frances "Debbie" Reynolds）介紹給萬餘中美軍友及眷屬。她身穿一件粉紅鑲白兔毛邊的緊身短上衣，淺藍色的短裙，像小鳥般輕巧的飄上了舞台。

融資公司放款亂象擴大 圖解新型消債如何騙窮人錢

2023年網路影片「山道猴子的一生」喧騰一時，喚起社會對融資公司放款亂象的重視，時隔2年，不但未解決，還變本加厲。

聯合報一周大事 5/11~5/17

國中會考首日屢傳作弊 社會、數學科皆爆違規案例

國中教育會考今天登場，今早首科就傳學生作弊，稍早數學科落幕，全國試務會表示，數學科再增加3名「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或互相作弊事實明確者」；也有34案，為學生攜帶量角器或附量角器功能文具的違規案例。

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋

HLA．悦青埔第一豪宅 中悦專寵 富豪家族

中悦建設在青埔推出【HLA．悦】，以超過3000坪基地、31層天際、6000萬造園、獨立會館與藝術級造景，卻「只」開出每坪46萬均價，中悦建設以內斂而極致的規格為青埔立下「豪宅該有的價格底氣」，吸引的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。