聯合報一周大事 5/11~5/17

你有多久沒走進書店？在屏東火車站附近、全縣開業最久、逾40年的「屏東文化城」，從擺舊書攤、十多坪空間到100坪雙店面，有著各類新舊書籍、雜誌，4萬多冊藏書，書店老闆70歲李世儀見證閱讀習慣轉變，即使現今書店經營虧損，他仍憑著一股傻勁苦撐，他說「這輩子應該也只有這件事情是我可以為社會付出選項……」

2025-05-17 10:30