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我是海外特派員培訓營 外媒分享國際觀點看台灣

中央社／ 台中17日電

中央通訊社第8屆「我是海外特派員」培訓營中區場今天與明天在中華電信學院黎明會館登場，邀外媒分享從外媒角度看台灣，其中「晶片」與「兩岸關係」為關注焦點。

相關課程由專業業師講述新聞媒體轉型、新聞採寫、新聞影音拍攝與剪輯技巧等，也邀彭博駐台全球企業編輯艾里斯（Samson Ellis）「從外國媒體角度看台灣」，分享外媒關注台灣的新聞焦點。

艾里斯分享自身經驗表示，記者要了解所在國家及報導議題，須具備堅持態度、建構人脈。他每次交換名片後，隔天都會發信給對方，雖大多不會收到回應，但他仍努力創造認識的機會。

他曾每週出席某單位舉辦的記者會達3、4年，以告訴採訪對象「我都在」，也由於堅持不懈的努力，在一次重要國際事件上取得重要訊息。

艾里斯表示，多數外媒寫台灣新聞時，「晶片」及「兩岸關係」為關鍵字，這是台灣影響世界最重要的地方，台灣雖不只有這兩項，但這兩項是全世界最關注焦點。

他說，為改變外媒看台灣角度，曾要求記者寫新聞跳脫兩岸關係，試著想哪些台灣新聞會吸引讀者閱讀。台灣很有趣，政府面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫許多技巧與做法、如何保護人民與經濟，就吸引外媒關注。

艾里斯表示，外媒對中國、台灣興趣無限，他曾想延攬台灣有經驗的記者，卻被以「我的英文不好」拒絕。他建議好好學英文，如果能用英文讓世界更了解台灣，對自己及台灣都很好。

與會學生踴躍分享對兩岸關係、晶片報導的看法，也好奇外媒如何介紹台灣其他事物；中國醫藥大學營養學系學生王裕美說，近年看到有外媒報導台灣民俗活動，希望有更多外媒關注在地文化。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，獲中華電信股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、昇恆昌股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司及兆豐銀行文教基金會贊助支持，希望讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝新聞媒體夢想前進。

人生 英文 關係

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