綠島人權園區新增名錄揭牌 李遠:盼寫白色恐怖書

國家人權博物館政治受難者名錄更新增至1萬2060名，文化部長李遠和受難者今在綠島人權園區一起為新增名錄揭牌，受難者帶家屬在密密麻麻名單中尋找名字；李遠盼未來能寫一本和白色恐怖有關的書。

今天上午白色恐怖時期數10名政治受難者和已往生受難者的後代，在綠島人權園區「垂淚碑」前舉行追思會及新增受難者名單的揭牌。

農村武裝青年獻唱「阿母的話」時天空飄下細雨，在台下的政治受難者指著舞台上的垂淚碑說，時代的眼浪、母親的眼浪。1999年12月綠島人權園區揭牌時，政治受難者柏楊在垂淚碑寫上「在那個時代有多少母親，為他們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣。」

主唱阿達 （本名江育達）唱完「阿母的話」後說，他全家都用台語交談，他教導小孩台語是阿公、阿嬤留下來的話，現在是覺醒的時代，他身為父親有必要讓歷史的真相讓後代知道。

政治受難者高金郎代表致詞，感謝從前總統陳水扁、蔡英文，到現在的賴清德總統推動轉型正義，讓政治受難者名單從9百多人增加到現在的1萬多人。他呼籲台灣要團結，只要團結有愛心，就不怕有反動，有背叛，這些問題都可以迎刃而解，讓台灣的天空放晴，台灣的光榮不只是政治上，不只是經濟上，還有社會的愛心，和諧一起往前走。

李遠致詞時表示，白色恐怖時期被捉的原因理由很多，有的是同單位人員互相陷害，有些人是被檢舉，有些人參加讀書會，有些人被刑求講出一大堆沒有關係的人名導致被抓，這段歷史相當複雜，他的工作就是希望透過電影，透過文學、漫畫、音樂，透過繪本，把這樣的故事讓更多人知道，今年就有2部電影和白色恐怖有關。

他說，有一天他離開工作後，希望能有一部最偉大的作品就是寫白色恐怖，他原本想，自己已經寫了103本書後不想再寫了，經過這段時間和政治受難者接觸後，希望能寫出自己覺得最棒的書跟白色恐怖有關。

隨後李遠和政治受難者一起將增加的名單揭牌，並送上百合花。受難者帶著家人尋找自己的名字，已往生者的家屬則在密密麻麻的名單中尋找熟悉的名字，放上一束鮮花。

因美國新聞處爆炸案蒙冤入獄、今年77歲的陳欽生，在1971年代欄位找到自己的名字，他告訴中央社記者，他是馬來西亞僑生，1967年、19歲那年，原本計畫到英國唸書，但因為同學要到台灣，一個轉念，就和3名同學到台灣當留學生。

他經常到當年的美國新聞處買書和讀書。未料，1971年美國新聞處發生爆炸案，那天他剛好沒有去美國新聞處，卻被認為是爆炸案的籌劃者被捕。

他說，被判了12年，足足被關了12年，出獄後靠著流浪漢的接濟，熬過3年沒有身分的日子。後來靠著自己努力跑遍40幾個國家，最後還是選擇回到台灣。

國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區「人權紀念公園」於1999年12月10日完工開放，在斜坡道旁牆面刻錄953名政治受難者名單；近年因政治檔案開放、史料研究成果及轉型正義進程，重新啟動調研工作盤點，目前增加至1萬2060名，代表了台灣對於過去政治受難者檔案的漸次開放與調查更加落實。