陸方打壓台灣 布拉格書展拒撤國旗強調尊重民主自由

布拉格國際書展15日登場，書展總監奧爾表示，中方再次提出政治性要求，包括要求撤掉麋鹿出版社攤位上的國旗。奧爾表示，捷克是民主國家，不會要求出版社撤下，「我們有言論自由和表達自由，這些正是書展非常重視的價值」。

布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）第4度參展。中國出版社也在現場設攤，是中方近4年來首度參展。

布拉格國際書展總監奧爾（Radovan Auer）接受中央社專訪時指出，中國類似的政治施壓已非首次，「中國過去曾長期參展，每年都會要求我們把『國家』列表改成『國家與地區』，如果我們想提到台灣的話。對我們來說，這已經變成一種年度『習俗』」。

奧爾表示，中國曾長期參展布拉格國際書展，但幾年前主辦單位邀請幾位中國流亡異議作家參與活動，中方隨即全面退出合作。今年中國出版商回歸，有2家在現場擺攤。

奧爾表示，中國還要求主辦方不要發放印製好的書展目錄，因為中方看見上面寫與台灣的文化部合作，「我告訴他們，我們不會這麼做」。

奧爾表示，中國還聯絡捷克文化部，要求撤換他擔任布拉格國際書展總監，改由「對中國更友善」的人士接任，但捷克文化部表示無法干涉民間舉辦的書展。

奧爾指出，此外，中國不滿麋鹿出版社在攤位上懸掛國旗，還特別來信要求主辦方撤除。他強調：「我們是個民主國家，我們不會要求出版社撤下不違反捷克法律的東西。」

面對中國的施壓，奧爾表示，「我並不覺得有壓力，我覺得這只是一場遊戲」。

奧爾說，「他們（中國）可能不了解我們是個民主國家，我們有言論自由和表達自由，而這些正是書展非常重視的價值」。

奧爾強調，布拉格國際書展還設有「言論自由獎」，以及專門的展區聚焦在言論自由，「所以我們是最不可能要求撤下旗幟的」。