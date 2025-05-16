徐佳青訪問米蘭 義僑界發起支持台灣參與WHA

僑務委員會委員長徐佳青近日率團訪問米蘭，與當地僑台商座談。義大利僑務委員王美紅在會中提案，呼籲義大利僑界以具體行動支持政府推動台灣參與世界衛生大會（WHA），獲與會僑胞響應，熱烈鼓掌通過提案。

駐米蘭辦事處今天發布新聞稿指出，徐佳青14日率團抵達米蘭，展開訪問，駐米蘭辦事處處長林讚南、義大利台灣商會會長李元策、米蘭台灣同鄉會會長瞿筱雯等前往機場接機。

駐米蘭辦事處表示，徐佳青抵達後，前往辦事處聽取業務簡報，了解當地僑務推動現況，晚間主持「義大利僑界聯歡晚會」，與義大利各地僑團、台商會、台資企業及學生代表互動，展現政府對海外僑胞的關懷。

徐佳青昨天主持「僑務座談會」，聽取僑界建言，說明僑務政策方向，強化與義大利僑社溝通，並在座談會中，頒發僑務榮譽職人員聘書，以肯定僑界對僑務工作的貢獻。

駐米蘭辦事處表示，在僑務座談會中，王美紅於臨時動議提案，呼籲義大利僑界以具體行動團結支持政府推動台灣參與世界衛生組織（WHO）及出席世界衛生大會（WHA），獲得與會僑胞響應支持，以熱烈鼓掌通過提案。

徐佳青另訪視「米蘭中文學校」及「臺灣華語文學習中心」，關懷海外華語文教育發展，肯定僑社在語言與文化傳承方面的努力，並鼓勵持續精進教學品質，提升僑社下一代對正體中文及對台灣的認同感，將正體中文教育推廣至當地主流社會。