快訊

捲罷免傅崐萁查水表案遭起訴 花蓮民政處長請辭獲准

徐佳青訪問米蘭 義僑界發起支持台灣參與WHA

中央社／ 羅馬16日專電

僑務委員會委員長徐佳青近日率團訪問米蘭，與當地僑台商座談。義大利僑務委員王美紅在會中提案，呼籲義大利僑界以具體行動支持政府推動台灣參與世界衛生大會（WHA），獲與會僑胞響應，熱烈鼓掌通過提案。

駐米蘭辦事處今天發布新聞稿指出，徐佳青14日率團抵達米蘭，展開訪問，駐米蘭辦事處處長林讚南、義大利台灣商會會長李元策、米蘭台灣同鄉會會長瞿筱雯等前往機場接機。

駐米蘭辦事處表示，徐佳青抵達後，前往辦事處聽取業務簡報，了解當地僑務推動現況，晚間主持「義大利僑界聯歡晚會」，與義大利各地僑團、台商會、台資企業及學生代表互動，展現政府對海外僑胞的關懷。

徐佳青昨天主持「僑務座談會」，聽取僑界建言，說明僑務政策方向，強化與義大利僑社溝通，並在座談會中，頒發僑務榮譽職人員聘書，以肯定僑界對僑務工作的貢獻。

駐米蘭辦事處表示，在僑務座談會中，王美紅於臨時動議提案，呼籲義大利僑界以具體行動團結支持政府推動台灣參與世界衛生組織（WHO）及出席世界衛生大會（WHA），獲得與會僑胞響應支持，以熱烈鼓掌通過提案。

徐佳青另訪視「米蘭中文學校」及「臺灣華語文學習中心」，關懷海外華語文教育發展，肯定僑社在語言與文化傳承方面的努力，並鼓勵持續精進教學品質，提升僑社下一代對正體中文及對台灣的認同感，將正體中文教育推廣至當地主流社會。

徐佳青 米蘭 義大利

延伸閱讀

9度未受邀WHA 林佳龍：有新國際衛生組織 台灣第一個報名

衛福部今晚率團前往日內瓦 盼能參加WHA大會

陸外交部回應台未受邀出席WHA ：中方不同意 得到國際社會廣泛理解支持

哪有太子這麼暖？李洙赫三次90度鞠躬 寵粉帥出新高度

相關新聞

9度未受邀WHA 林佳龍：有新國際衛生組織 台灣第一個報名

世界衛生大會（WHA）即將在5月19日至27日在瑞士日內瓦展開，但我國已經連續第9年沒有獲邀參加。外交部、衛福部今舉辦「...

衛福部今晚率團前往日內瓦 盼能參加WHA大會

世界衛生大會（WHA）將於5月19日起在瑞士日內瓦舉行，至今台灣仍未收到邀請函。衛福部長邱泰源與外交部長林佳龍今天舉行記...

影／高階文官培訓開訓 蕭美琴勉勵公務人員要靈活敏捷

「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」上午舉行開訓典禮，副總統蕭美琴特別親臨國家文官學院致詞勉勵，肯定考試院在國家人力資源...

照片看歷史／1959年北市軍民住宅大火 百餘人無家可歸

1959年5月16日，台北市廣州街8巷6弄內47戶軍民住宅發生大火，百餘災民無家可歸，初步損失約計40餘萬元，火災發生後國防部等單位撥款救濟，陸軍總醫院處理善後。火災的詳細損失數字及起火原因與涉嫌火首，由軍警雙方會同調查處理。...

政院提平埔原住民族群身分法草案 明確身分認定機制

因應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案，專法中明確訂定民族認定標準、個人...

非法棄置營建土石方擬列加重組織罪 最高關7年不得緩刑

近10年全國營建剩餘土石方量成長75%，行政院長卓榮泰要求2027年完成填埋需求，環境部預計透過拓增營建剩餘土石方去化量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。