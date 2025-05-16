坎城台灣之夜星味濃 奧斯卡名導稱榮幸與台影人合作

法國坎城影展現正進行中，為向世界展示台灣電影能量與連結國際合作機會，文策院15日舉辦「台灣之夜」，現場眾星雲集，奧斯卡導演西恩貝克說：「能與台灣電影人合作是我的榮幸」，另日本名導是枝裕和與藝人林志玲均出席。

第78屆法國坎城影展與市場展正於13日至24日期間展開。作為全球3大電影產業盛典之一，各國影人無不使出渾身解數，在影展期間凝聚人脈，創造最大機會。以15日晚間為例，放眼望去坎城海濱的各大宴會場地，除了有台灣之夜外、還有泰國之夜、德國影業相關活動、影展官方餐敘等同時進行。所有正在發表或正在醞釀的電影專案，正努力向世界招手。

今年「台灣之夜」（Taiwan Cinema Night）湧進上百位國際影人，如在2025年剛得到奧斯卡最佳導演獎的美國導演西恩貝克（Sean Baker）、在2018年奪下坎城影展最大獎「金棕櫚獎」的是枝裕和、與林志玲等均驚喜現身，現場星光熠熠，閃光燈與歡笑聲不斷。

西恩貝克因作品「艾諾拉」奪下奧斯卡5項大獎、坎城金棕櫚獎，近20年獨立製片的特殊風格，成為國際大明星。今年他與自首部長片便合作至今的工作夥伴、旅美台人鄒時擎推出新作「左撇子女孩」，入圍影展官方平行單元「影評人週」（Critics’ week），從來自102個國家中的1000部電影突圍入選，15日剛完成首映，全場滿座，落幕時掌聲一片。

值得一提的是，西恩貝克在「左撇子女孩」的角色轉為共同編劇與剪接，本片導演為鄒時擎，她揉合自己在台灣的成長經驗，與長年旅居紐約的國際觀點，以自己的風格訴說台灣不同世代的女性心聲，將在坎城舉行5場放映。

鄒時擎在台灣之夜帶領「左撇子女孩」劇組如演員蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、與西恩貝克等上台致詞，她說：「非常榮幸能參加『台灣之夜』，我想感謝我的全體劇組，沒有他們，我們無法站在這裡，還有這一路上讓這部電影快樂的人」。

原本在旁低調支持的西恩貝克被眾人鼓譟發言，他說：「沒有在現場參與拍攝的我，在看到拍攝成果時，我完全為台灣影人所創造的一切感到驚艷，我非常敬佩，也非常榮幸能與他們合作，我想大大恭喜他們的成功」。

現場有許多不同國籍的嘉賓參與「台灣之夜」，他們多是對台灣影業有興趣的導演、製作人、發行商、影展人士。是枝裕和與其御用演員Lily Franky微笑出席，立刻被國際影人包圍。是枝裕和親切地用中文問好，他說：「你好台灣，我是日本的導演，我很喜歡台灣。」

林志玲驚喜現身「台灣之夜」，吸引眾人爭相合照，她以中英雙語向國際影人致詞說：「每一次的相遇都是珍貴的，祝福大家在未來都能展開國際合作，因為我們相信，電影是傳遞訊息、能量、與思想的最佳媒介」。

目的向國際展示台灣電影能量與人才的「台灣之夜」，由文化部影視及流行音樂產業局支持、文策院主辦。文策院董事長蔡嘉駿因無法出席，以預錄影片向貴賓問好，他說：「文策院在這兩年與法國大型製作公司如Federation與Cinéfrance合作，即將來台設立公司，期待長期與台灣影人共同推出具國際水準的作品」。

蔡嘉駿補充，此外，我們也正與日本、韓國、美國推動國際合製的洽談，「祝福在場影人把握機會，在明年坎城影展走紅毯、得大獎」。

除策劃「台灣之夜」外，文策院並在坎城影展市場展內設置「台灣館」，帶領41家台灣業者、共計98件台灣作品走向國際，布局全球產業連結。駐法代表郝培芝、文化部駐法台灣文化中心主任胡晴舫，在出席「台灣之夜」前，也先到「台灣館」參觀。

郝培芝表示，台灣形象在歐洲越來越清晰，以電影來說，台灣年年參與坎城影展，並以國家主題館的形象與世人見面，也在其他影展如法國克萊蒙費宏短片影展、雷恩旅行影展等，以主題國形象向世界介紹台灣。

郝培芝說：「台灣以高科技和半導體聞名全球，也因亮眼而多元的台灣電影，吸引國際影人齊聚於「台灣之夜」，在今年的坎城影展，全世界可以看到楊德昌導演的『一一』與鄒時擎導演的『左撇子女孩』，感受台灣文化正在國際間傳播。」

今年在坎城影展向世界曝光的台灣電影還有劇情片「96分鐘」，與紀錄片「重_力」（GRAVITY,MOVEMENT），業者與導演均出席盛宴。