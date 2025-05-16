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熊元培獲選立陶宛駐村 聚焦「波羅的海之路」

中央社／ 台北16日電

文化部駐德國代表處文化組攜手台灣藝術團隊「超級浪」，與立陶宛SODAS 2123藝術中心合作，選出台灣藝術家熊元培前往立陶宛駐村3個月，駐村計畫將聚焦「波羅的海之路」事件。

熊元培出生於1985年，畢業於英國皇家藝術學院設計產品系，其創作橫跨設計與藝術領域，長期聚焦社會介入與合作實踐，並以「社會雕塑」為方法，促發公共行動。作品經常探討酷兒認同、公共空間、社會住宅、新資本主義及台灣地緣政治等公共議題，展現出對台灣公共議題的深刻關注與回應。

熊元培曾於2022年赴德國柏林貝塔寧藝術村駐村，推出「飛彈工廠」計畫，邀請民眾製作紙飛彈塗鴉，象徵解除中國導彈的威脅，獲得廣泛關注；2024年於美國芬蘭湯姆基金會（Tom of Finland Foundation）駐村，延續「酷兒素描」系列，聚焦亞洲酷兒移民在西方語境中的身分困境。

SODAS 2123藝術中心今天透過新聞稿表示，熊元培藝術方法融合設計及創作參與式社會藝術，深度挖掘政治與歷史的多重敘事脈絡。此次駐村計畫，將聚焦於具歷史意義的「波羅的海之路」（Baltic Way）事件，透過與在地社群合作，以協同藝術介入方式，重新詮釋此一關鍵時刻。

此次徵選共有18組藝術家申請，駐德國代表處文化組表示，駐村計畫與立陶宛已有多年合作基礎，旨在深化台、立雙邊文化交流，促進藝術對話，期盼熊元培此次駐村，不僅為維爾紐斯藝術社群帶來嶄新觀點，也能拓展台灣與中東歐藝術界之間的人脈網絡，為未來建立長期合作關係奠定基礎。

德國 立陶宛

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