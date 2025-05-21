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花王攜手5% Design Action推永續教科書 深化環境教育扎根力

文／ 詹宜芬 提供

面對全球永續發展（SDGs）與ESG趨勢，日用消費品大廠花王持續展現企業社會責任，宣布推出免費「永續教科書」專案，與5% Design Action跨界合作，針對幼兒園至高中（K12）不同年齡層設計適齡教材，協助教師推動環境教育，培養新世代從日常生活中實踐減塑行動，攜手為地球盡一份心力。

花王總經理胡英錦認為，花王身為日用品製造商，有責任引導大家從源頭減塑。 圖／吳欣穎 攝影
花王總經理胡英錦認為，花王身為日用品製造商，有責任引導大家從源頭減塑。 圖／吳欣穎 攝影

對此，花王總經理胡英錦表示，消費者每天都會接觸到花王的產品，身為製造商，我們有責任引導大家一起從源頭減塑，讓社會變得更美好。胡英錦指出，外界常認為快消品難以兼顧環保，但花王從包裝材質到設計方式持續改善，只要用心，同樣能實踐永續環保精神。

花王長期投入永續行動不遺餘力，從福爾摩沙1520海洋淨灘計畫，到此次與5% Design Action共同開發「永續教科書」，皆展現推動環保教育的決心。「生活即教育、教育從生活，我們希望啟蒙孩子，讓減塑成為生活的一部分。」胡英錦強調，希望透過教育深化影響，進而擴展至家庭，形成一股正向循環的力量。

此外，花王也積極推動員工參與，從組織內部志工講師團隊，到深入8所國小、超過40個班級推廣永續生活教育，胡英錦認為，員工的認同與參與是企業影響力擴大的關鍵，不僅增進員工成就感，也是企業文化的重要延伸。

花王副總經理林利珉指出，此次推出「永續教科書」扎根教育，希望能從日常生活培養正確的環保概念。 圖／吳欣穎 攝影
花王副總經理林利珉指出，此次推出「永續教科書」扎根教育，希望能從日常生活培養正確的環保概念。 圖／吳欣穎 攝影

花王副總經理林利珉則補充指出，此次「永續教科書」專案，擴大至完整的K12教育體系，涵蓋幼兒園、國小、國中與高中四個層級，設計出四套符合年齡認知的教材，並開放教師免費下載使用。「從企業端，我們分享減塑產品的實際經驗，搭配5% Design Action對教育現場的理解，雙方專業結合，瞬間拉近與教育者、學生的距離。」

本次教案內容以「減塑」為核心主軸，設計了互動遊戲、角色扮演等活動，寓教於樂，讓學生在體驗中自然吸收知識，從日常培養正確的環保行為。另外，花王也透過跨界合作方式，將永續理念更廣泛推廣，包括與Xpark水族館合作舉辦環保永續生活展，以及與PaGamO平台推出永續生活線上遊戲任務，讓學生從不同管道了解聯合國SDGs等多元議題，從教案到數位平台，多元推動孩子們的永續素養。

花王產品總類眾多，公司力推減塑行動，以實踐永續環保精神。 圖／吳欣穎 攝影
花王產品總類眾多，公司力推減塑行動，以實踐永續環保精神。 圖／吳欣穎 攝影

最後，胡英錦分享說到，過去一匙靈洗衣產品內皆附贈塑膠湯匙，但有位愛用者寄回18支乾淨塑膠湯匙並手寫信呼籲減塑，這讓花王深受啟發，最終投入近一年時間，成功將塑膠湯匙改為紙湯匙。「小小一個改動，其實背後需要龐大的設計、試作與溝通生產，但這正是推動永續簡化的精神，也是我們與消費者共同前進的最好證明。」胡英錦說到。

花王強調，企業經營除了追求利潤，更要肩負起社會責任，永續經營從產品到人心，從市場營銷到教育推廣，持續為環境與社會創造長遠價值。透過這次「永續教科書」專案，花王展現了從消費日用品到教育現場，全方位推動環境永續的決心，期盼能攜手更多師生與家庭投入共創，從生活中實踐減塑行動，共同為地球的未來努力。

瞭解更多花王（台灣）的永續教育行動請上https://sustainableducation.pse.is/kaogoaction或上官網：https://earthsolution.pse.is/7jf7qt查詢。

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