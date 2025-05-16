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AI時代守護人本核心 專家學者籲深化數位素養

中央社／ 台北16日電

生成式AI重塑世界時代，教育與媒體如何應對資訊洪流與倫理挑戰？「2025媒體天空領航員論壇」與會者今天呼籲，唯有深化數位素養、強化制度保障，才能在AI時代守護人本核心。

中華白絲帶關懷協會與政治大學數位傳播文化行動實驗室合作主辦「2025媒體天空領航員論壇」，今天在國立台灣師範大學舉行，產官學、媒體界近40名專家，從生成式AI應用、法規倫理、兒少權益、性別正義到媒體轉型，展開跨領域深度對話，吸引數百位教育者、媒體人與學生參與。

中央通訊社社長胡婉玲分享，中央社自2018年以來推動AI新聞工具的經驗，從自動生成氣象與地震速報、文字轉語音、新聞配圖推薦到事實查核機器人，逐步打造「編輯＋AI共作」的工作模式。

胡婉玲表示，「AI不是取代記者，而是讓更多記者能夠回到新聞現場。」她並強調，所有AI產出必經專業審稿程序，以維護新聞的真實與公信力。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，在AI與社群媒體無所不在的時代，性別暴力也從現實場域蔓延至數位世界。

張淑慧引述衛福部調查指出，性影像暴力終生盛行率已高達10.4%，且在30至39歲族群中尤為嚴重；網路上的「換臉」、「未經同意散布影像」、「威脅性影片曝光」等案例，不僅造成被害者心理創傷，更顯示社會在數位防護與性平意識上仍有長路要走。

張淑慧呼籲社會正視數位性別暴力，從初級預防、政策制定到公私協作3個層面落實保障，並共同打造1個「網路也能安全且充滿尊重的公共空間」。

兒童福利聯盟政策發展處副處長李宏文也表示，數位時代為兒童提供更多參與平台，如「1420兒少發聲平台」等本土實踐案例，已開始讓兒少能對政策與生活表達立場；「孩子不是大人的附屬，而是知情的社會主體」，教育體系應積極培養兒童的創意思考與社會參與力。

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