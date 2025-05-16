藏逸拍賣十五週年春季盛會 張大千風華璀璨登場

「翫古遺珍」、「聲影之間」、「璀璨珠寶」三大專場 將於5月24日至25日隆重揭幕

張大千、郎靜山_松島漫遊。 圖／藏逸拍賣會提供

張大千_山水。 圖／藏逸拍賣會提供

迎來十五週年慶，藏逸拍賣將於5月24日至25日隆重舉行春季盛會，三大主題專場「翫古遺珍」、「聲影之間」、「璀璨珠寶」同時登場，呈獻一場跨越千年的藝術饗宴。

其中「翫古遺珍」春季古董書畫專場，以「千載凝華」為題，精選漢唐至清宮古器、宋代茶盞、現代文人翰墨，構築一場帝王玉器與文人書畫的文化對話。

千年古器 匠心傳承歷久彌新

拍品中包括元代鈞窯天藍釉三足爐，釉色溫潤、爐形挺拔，是香道與茶道中的雅器首選，彷彿詩句中「雨過天青雲破處」，意境悠遠。

乾隆時期御用和田白玉龍龜首度於台灣現身，搭配原裝乾隆宮廷螺鈿紫檀盒，展現皇室珍寶之尊榮規格。另有漢代綠松石臥豹、盛唐白釉淨瓶等罕見古器，盡顯時代工藝之巔峰。

張大千_花鳥小品。 圖／藏逸拍賣會提供

張大千_神光離合。 圖／藏逸拍賣會提供

張大千珍稀鉅作 東渡黃金時期首度釋出

本次專場最大亮點之一，為1961年張大千旅居日本橫濱期間創作的珍稀書畫，源自其應邀參加郎靜山攝影展並與莊禹靈、名廚陳建民同遊松島之旅。靈感奔湧之下，留下數幅極具藝術與收藏價值之作品：

仕女圖筆墨清雅、神韻婉約，顯現其人物畫造極之境；雪景牧童圖筆意氤氳、構圖空靈，洋溢田園詩意；花鳥小品設色典雅，體現其詩書畫印合一的美學高度。此批作品為大千東渡黃金時期罕見真跡，首度公開，彌足珍貴。

張大千_雪景牧童圖。 圖／藏逸拍賣會提供

張大千_鳯栖梧詞 (行書)。 圖／藏逸拍賣會提供

《題荷花詩》壓軸登場 展現晚年藝術高峰

此外，張大千晚年代表作《題荷花詩》亦將驚艷現場。畫面筆墨恣意、色彩鮮麗，荷花盛放、詩意盎然，融合潑墨技法與詩文題款，展現其旅歐後中西合璧之藝術成就，更流露其歸隱生活中的灑脫與豁達。此作為家屬珍藏多年，首度釋出，學術與收藏價值並具，不容錯過。

渡海三家對話 當代書畫共譜新章

專場中亦可見溥心畬《秋江釣艇》詩畫交融、山水如夢，與張大千風華互映，成就渡海三家首次聯展；現代水墨方面，姜義才《鶴汀清供》清幽禪意，吳士偉《暗香泮影》梅影疏香，詩情畫意盡現。

張大千_蔬果小品。 圖／藏逸拍賣會提供

張大千_題荷花詩。 圖／藏逸拍賣會提供

書法部分，董陽孜以《君子慎始》演繹儒家哲語，行草筆勢遒勁，展現女性書法家之氣度風範；特別推薦王攀元《修女》，以東方精神詮釋西方宗教題材，融合油畫技法與人文精神，為本次專場注入深厚藝術內涵。

5/24~5/25 華南銀行總行 | 台北市信義區松仁路123號3樓

報名網址：藏逸拍賣會

預約鑑賞：0800-300-558 | 0901-322-558

這不僅是一場拍賣會，更是一場藝術的盛宴！您準備好舉牌了嗎？

藏逸十五年，只為傳世之寶。本次春季盛會，從千年古器到現代書畫，從帝王之器到詩人之筆，誠邀藏家與藝術愛好者共襄盛舉，一同見證跨越時空的藝術對話。