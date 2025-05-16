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9度未受邀WHA 林佳龍：有新國際衛生組織 台灣第一個報名

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左）與外交部長林佳龍（右）今天舉行記者會表示，台灣雖未收到WHA邀請函，今晚仍會率團出發前往日內瓦爭取。記者潘俊宏／攝影
衛福部長邱泰源（左）與外交部長林佳龍（右）今天舉行記者會表示，台灣雖未收到WHA邀請函，今晚仍會率團出發前往日內瓦爭取。記者潘俊宏／攝影

世界衛生大會（WHA）即將在5月19日至27日在瑞士日內瓦展開，但我國已經連續第9年沒有獲邀參加。外交部、衛福部今舉辦「WHA推案雙部長記者會」，由外交部長林佳龍、衛福部長邱泰源說明我國立場，強調只有台灣民選政府才可以代表我國人民，並將派代表團前往日內瓦發聲，強調「Taiwan Can Help」、「Chip in with Taiwan」。

另外，美國即將在明年退出世界衛生組織（WHO），有人分析可能會成立新的國際組織取代世衛。林佳龍說，美國今年宣布退出世衛到實際退出還有時間，期間美國是加大力度，替台灣加入世界衛生組織的發聲。如果有成立其他功能相近的組織，台灣一定第一個報名參加，我國參與全球衛生的管道不是只有WHO。

然而，基於照顧國人立場、貢獻我國能力，我國仍然爭取參加世界衛生組織、參與世界衛生大會。邱泰源說，衛福部出國經費遭刪減6成，但仍要用較小規模組成「世衛行動團」在今晚出發日內瓦，由衛福部資訊處、健保署、食藥署、國健署、疾管署組成，並由衛福部次長呂建德擔任團長及發言人。

邱泰源表示，我國是防疫優等生，卻被世界衛生組織拒絕「教室」外，不能跟其他「同學」分享，跟世界衛生大會的「健康人權」憲章抵觸。

林佳龍也說，台灣「晶片」的科技實力也被國際認可，醫療也邀請碁智醫、廣達電一起在日內瓦辦活動，展現透過數位科技提升醫療可近性得成果。再者，醫療產業將透過「以醫帶商」的方式，整合生技醫療跟資訊產業能力向世界分享。

林佳龍指出，受到中國打壓，WHA一直無法邀請台灣正式參與，但不論是友邦或是理念相近國家都替台灣發聲、公開指出聯合國大會第2758號決議決議沒有排除台灣參加世界衛生組織，並且反對中國的認知作戰。

邱泰源也提到，第2758號以及WHA第25.1號決議的內容都沒提及台灣，也沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議與台灣無關；只有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣。

今年世界衛生大會聚焦「大流行病協定」，我國雖然不是會員國無法參與，但邱泰源表示，面對未來大流行發生，我國會針對加強防疫物資準備，特別是疫苗研發中，健康台灣委員會中已經啟動疫苗產業推動小組，將加強疫苗韌性。

衛福部 邱泰源

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