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核三延役程序繁雜 卓榮泰：台電、核安會無法算出要多久

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）上任將屆滿一年，上午率同副院長鄭麗君（前右）、祕書長龔明鑫（前左）與政務委員，在行政院舉行記者會。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）上任將屆滿一年，上午率同副院長鄭麗君（前右）、祕書長龔明鑫（前左）與政務委員，在行政院舉行記者會。記者黃義書／攝影

核三廠二號機周六除役，台灣正式邁向非核家園。行政院長卓榮泰指出，依照「核子反應器設施管制法」新法，核安會須制定子法、完備程序，才能討論是否重啟、如何重啟，何時進入安全檢查程序。他也坦言，時間難以估計，因牽涉是否有足夠設備、能力更新，「都在未定之中」。

卓榮泰今天率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等官員於行政院大禮堂舉行媒體茶敘，揭示「5大行動20項進行式」，及對美關稅談判進度。媒體提問環節，卓揆被問到核電廠未來命運及未來電力供應問題。

卓榮泰說明，核三廠二號機除役後，台灣將進入沒有核電發電的階段，據預估，屆時備載容量率大約會降低3％，目前夜間備載容量率仍有10％以上，日間備載容量率則為12％至15％之間，即使減掉3％，仍維持在安全範圍，但政府不會以此為滿。

卓榮泰續指，總統推動二次能源轉型，政府透過發展多元綠能、深度節能、科技儲能及電網安全上，在過去一年有所進展，2026年綠能發電將達過去設定的20%目標。

日前在藍白聯手下，立法院三讀修正核管法，延長核電廠運轉期限，針對核三廠是否延役或重啟。卓榮泰說，依照新法，核安會須制定子法，規範如何檢查核三廠安全，而台灣過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟，仍須核安會專業技術認定，才能決定是否重啟。

卓榮泰透露，這兩天與台電、核安會有諸多討論，但仍無法精確算出程序要多久，須待子法完備後才能做政策討論與決定，包括要不要重啟、何時進入安檢，因為牽涉是否有足夠設備和能力來更換，這些都在未定之中。

各界關注，台灣是否引進小型模組化反應爐（SMR），卓榮泰說，新式核能只要符合政府的三大前提，也就是確保核安、核廢有解及社會共識，政府願意投入。他也提到，包括地熱、小水力、氫能發電，若能找到適當對象共同討論研發，都有可能。

卓榮泰重申，傳統核能必須依法完備程序，政府也對新核能採取開放態度，並積極開發多元綠能，希望能確保國人、產業用電無虞。他強調，政府對國人有責任，壹定要提供穩定供電的環境。

卓榮泰 核三廠 核電

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