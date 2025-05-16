衛福部長邱泰源投書美媒：台灣健保為全球典範

衛福部長邱泰源投書美國媒體，強調台灣健保制度30年，納保率超過99.9%，堪為全球健康照護典範，呼籲各界支持台灣參與世界衛生組織。

第78屆世界衛生大會19日開議，南加州「燈塔媒體新聞」旗下21家城市週報今天刊登邱泰源的投書，題為「台灣健保30週年：創造健康平權，追求更健康台灣」。

文章呼籲世界衛生組織（WHO）秉持專業與包容原則，邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）及參與WHO主辦的會議、活動。

文章指出，台灣1995年實施全民健保，至今納保率超過99.9%，30年來提供台灣人民公平、有效率的醫療保障，成為全球健康照護的典範，連7年獲得全球資料庫網站Numbeo評比全球健康照護指標排名第1。

邱泰源強調，儘管台灣面臨政治挑戰，始終積極參與全球衛生事務，致力於支持全球衛生體系，期待與國際社會合作，落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀今天也投書南加州的比佛利報 （Beverly Press），呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生組織，強調「健康是基本人權，承認台灣在全球衛生界的角色不僅務實，更是公義之舉」。