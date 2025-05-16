姚嘉文書寫民主台灣一百年 檢討立委減半惡果

總統府資政姚嘉文出版「民主台灣一百年：跨世紀的民主運動」，今天舉行新書發表會。他說，這本書不只寫台灣的進步與光榮，讓民眾了解台灣民主進步的艱苦奮鬥過程，也寫台灣的問題並檢討，例如過去立委減半造成的惡果等。

「民主台灣一百年：跨世紀的民主運動」新書發表會上午舉行，包括姚嘉文妻子、關懷文教基金會董事長周清玉等人出席。

姚嘉文接受媒體聯訪表示，有人嫌台灣的民主運動太慢，但他認為其實一直都在進步，只是在每一個階段，有不同的議題與爭論，希望大家要檢討失敗，以後才不會發生同樣的錯誤。

姚嘉文說，民主運動不能操之過急，「現在制度有很多問題，都是我們自己造成的，不是別人害我們的」，特別是立委（席次）減半必須要好好檢討。

2004年立法院通過立委席次減半等修憲案，經2005年任務型國大複決通過，自第7屆起，由原來的225席，減半為113人，任期由3年改為4年；立委選舉改採單一選區兩票制，區域立委含原住民選區79席、不分區34席。

姚嘉文在書中提到，小選區制自實施以來，浮現幾個當初未預見的疑慮，最嚴重的首推「票票不等值」，即部分選區人口相差懸殊，且有日漸惡化的趨勢；又一些因素的操縱，部分立委民意代表性與選區脫離，扭曲立院政治正當性。

此外，立委減半後，小黨無法生存，新興政治動能被扼殺，立委席次過少，少數立委即可壟斷委員會，卻無力深入研究行政政策，都是問題。

媒體追問如何看待大罷免，姚嘉文認為，大罷免是糾正以前的錯誤，制度如果不改革的話，以後還是會有這個問題，因為台灣的制度設計讓國會不健全，如果當初沒有立委減半，就不需要今天花這麼多精神去大罷免。

關於賴政府執政將滿1年，姚嘉文說，政府及總統賴清德做得不錯，但令人遺憾的是立法院，因為很多事情都要討論，要兼顧各方面、不同族群、不同利益的想法，但立法院沒有討論，做出的結果當然是不健全的。

姚嘉文在新書發表會致詞表示，2023年他到美國舊金山市重遊舊地、拜訪老友，好友鼓勵他將這50年台灣民主發展的經過寫出來，讓民眾了解台灣民主進步的艱苦奮鬥過程，但他認為，寫50年不如寫100年，因此重新調整章節，完成這本書。

姚嘉文表示，這本書不只要寫台灣的進步、光榮歷史，還要檢討、批評台灣發生的問題。雖然台灣政治人物是不接受批評的，但不寫也不行，因此他用很大篇幅討論立委減半經過、造成的惡果與不好的結果等問題。

姚嘉文也說，至於一些不是很重要的缺點，他就盡量不要寫，「朋友還是很重要」。姚嘉文語畢，現場響起一片笑聲。