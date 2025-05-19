卓勒的中高齡友善職場認證之路：初衷與挑戰

新北市自107年全國首創「中高齡者職場續航中心」、109年轉型為「婦女及中高齡者職場續航中心」，亦於110年成立「新北市銀髮人才服務據點」，為進一步延伸企業輔導的成果，於112年開始辦理中高齡者及高齡者友善職場認證。這兩年來已有不少事業單位加入「中高齡者及高齡者友善職場認證」的大家庭，一同協助中高齡者及高齡者穩定就業、技術與經驗傳承，達到職場續航及世代交流合作的目標。

卓勒在112年獲得首屆卓越認證！在這之前，卓勒深知在這個新血難尋的時代，真正撐起公司的，是願意留下來的每一個人。以前是怕人走，現在是根本找不到人進來。少子化的影響不再只是統計數據，而是變成了卓勒每天都要面對的現實。自此，開始逐漸調整徵才策略，不僅是「廣招新人」，更將重點放在「讓留下來的人，願意與公司一同成長」。於是，卓勒開始重新傾聽同仁的聲音，從觀察與訪談中發現，同仁真正重視的，不只是「薪水」，而是有沒有一個能夠表達意見、有人傾聽的文化，有沒有被需要、被信任的感受。

卓勒團隊建立日。 圖／台灣卓勒股份有限公司 提供

申請中高齡友善職場認證的契機是希望透過制度盤點、文化反思、專家學者建議、標竿企業學習，發現尚未被看見的需求與改善空間。中高齡同仁不只是「資深」，更是擁有貢獻價值、經驗傳承、穩定團隊的重要力量。這份認證，是卓勒實踐「以人為本」理念的具體行動，也讓卓勒不斷地思考：如何打造一個讓每位同仁都能安心發光熱的職場。

卓勒透過多元溝通管道，包括線上回饋平台、定期訪談與員工關懷制度，主動傾聽與理解同仁的聲音，使同仁感受到真正被重視與陪伴。在健康與安全方面，不僅引進特約職醫與職護，更成立「人因改善小組」，由第一線同仁、主管與專業團隊共同參與，針對工作痛點進行討論與改善。且提供優於法令的有薪假（如健康檢查假、家庭照顧假）、彈性工時與退休規畫課程，協助中高齡同仁延續專業價值、平穩銜接人生新階段。

卓勒持續發揚自身的5好幸福措施(好文化、好工作、好生活、好健康、好生涯)，並堅持「讓員工成就最好的自己」之核心理念，助力同仁成就最好的自己，讓同仁無論身處哪個人生階段都能夠發光熱。

卓勒友善輔具設備。 圖／台灣卓勒股份有限公司 提供

卓勒賀慶國際婦女節。 圖／台灣卓勒股份有限公司 提供

獲得認證不是終點，而是卓勒重新出發的契機。透過認證讓卓勒看見文化的價值，也鼓舞卓勒持續打造多元、共融且充滿歸屬感的職場環境，讓每位卓勒人都能感受到被重視與肯定，持續成長、充分發揮潛能。

卓勒志工日。 圖／台灣卓勒股份有限公司 提供

114年度「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」，持續徵件報名中，詳情請參閱網頁(https://reurl.cc/Q4Wgyo)，歡迎新北市轄內企業加入並共創中高齡及高齡者友善職場環境。