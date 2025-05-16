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影／高階文官培訓開訓 蕭美琴勉勵公務人員要靈活敏捷

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」上午舉行開訓典禮，副總統蕭美琴（前左六）特別親臨國家文官學院致詞勉勵，肯定考試院在國家人力資源發展上的改革，以及高階文官對國家的貢獻。記者曾吉松／攝影
「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」上午舉行開訓典禮，副總統蕭美琴（前左六）特別親臨國家文官學院致詞勉勵，肯定考試院在國家人力資源發展上的改革，以及高階文官對國家的貢獻。記者曾吉松／攝影

「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」上午舉行開訓典禮，副總統蕭美琴特別親臨國家文官學院致詞勉勵，肯定考試院在國家人力資源發展上的改革，以及高階文官對國家的貢獻，她期許公務人員在淨零轉型上激蕩出創新作法，在多變的世界希望大家保有靈活敏捷的思維。此項訓練引進業師制度，蕭副總統致詞時也特別感謝今年國家級的業師群，包括義美食品總經理高志明、台北榮民總醫院院長陳威明、中華航空董事長高星潢、長榮航太科技董事長黃南宏、中央存保董事長黃天牧、勤誠興業董事長陳美琪、台灣微軟總經理葉怡君及總經理陳守正等8位業師，願意在百忙之中，參與高階文官培育的工作，藉由政府與民間跨域交流，使未來政策更能符合國家社會發展脈動。

「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」上午舉行開訓典禮，副總統蕭美琴期許公務人員在淨零轉型上激蕩出創新作法，在多變的世界希望大家保有靈活敏捷的思維。記者曾吉松／攝影
「高階文官培訓飛躍方案114年訓練」上午舉行開訓典禮，副總統蕭美琴期許公務人員在淨零轉型上激蕩出創新作法，在多變的世界希望大家保有靈活敏捷的思維。記者曾吉松／攝影

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